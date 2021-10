Retratong ipinost ni Sue Ramirez para sa ika-27 birthday ng kaniyang nobyo, ang aktor na si Javi Benitez. Photo: Instagram/@sueannadoodles

May matamis na mensahe ang aktres na si Sue Ramirez para sa nobyo niya, ang aktor na si Javi Benitez.

Bilang paggunita sa ika-27 kaarawan ni Benitez, nag-post sa Instagram si Ramirez ng retrato nila ng boyfriend habang kumakain sa isang beach.

Sa caption, sinabi ni Ramirez, "Pangakong iingatan at mamahalin ka sa abot ng aking makakaya. Maligayang kaarawan, Mahal ko!"

Sa comment ng post, nagpasalamat naman si Benitez kay Ramirez dahil sa pagmamahal nito.

"Ikaw ang bumubuo ng buhay ko," sabi ng aktor, na naghain kamakailan ng kandidatura sa pagka-mayor ng Victorias City sa Negros Occidental.

Sa hiwalay na post ni Ramirez, makikita si Benitez na natutulog habang nakayakap sa isang stuffed toy.

"[You] promised me that I can post this on your birthday, so here it is!!!! You make me so happy, Jav," sabi ng aktres sa caption.

"Thank you for listening and watching BTS [with] me all the time. Love you so much it hurts," dagdag niya, na binabanggit ang sikat na South Korean boy group.

Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Benitez na pinangunahan niya ang isang medical at surgical mission sa Victorias City kasabay ng kaniyang kaarawan.

Nagkakilala sina Ramirez at Benitez nang magkatrabaho sa pelikulang "Alpha Kid One," na ipinalabas noong 2019.

Nakatakda namang bumida si Ramirez sa seryeng "The Broken Marriage Vow" kasama sina Jodi Sta. Maria at Zanjoe Marudo.