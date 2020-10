‘TGIZ!’: Pagbabalik-ere ng ‘It’s Showtime’ sa free TV ‘regalo’ para sa hosts

MAYNILA - Nagbalik sa free TV ngayong Sabado, Oktubre 10, ang "It’s Showtime" - ang unang palabas sa pagbabalik-ere ng ilang Kapamilya shows, sa bisa ng kasunduan ng ABS-CBN at ng Zoe Broadcasting Network.

Tampok dito ang samu’t saring song and dance number.

Pagkatapos ng dance number, nagpasalamat naman ang "It’s Showtime" host na si Vice Ganda.

"Thank God it’s Zaturday. Thank God it’s Zuper amazing. Thank God it’s Zoe," ani Vice Ganda na nagpasalamat din kay Bro. Eddie Villanueva, ang may-ari ng broadcasting network.

Para naman kay Karylle, "napakalaking regalo" para sa kanila ang pagbabalik-ere ng “It’s Showtime” sa 11th Anniversary month ng noontime show.

"Isang napakalaking regalo sa aming 11th anniversary month ang pagbalik ng Showtime sa free TV. Sa mga 'di nakasabubaybay sa online and cable, na-miss namin kayo. Marami tayong pinagdadaanan ngayon pero nagtitiwala ako na after every storm comes a rainbow," ani Karylle sa nauna nang panayam sa ABS-CBN News.

Naging emosyonal naman si Anne Curtis, na hindi pa nakasali sa opening number dahil inaalagaan pa ang anak sa bansang Australia.

"Nakakaiyak dahil hindi ako nakasali sa kanta," ani Curtis, na nakausap ang mga kasamahan sa pamamagitan ng video call.

"I can’t wait to come back and be reunited with all of you and to make our ‘madlang people' happy,” dagdag niya.

Martes inanunsiyo ng ABS-CBN Corp. na muli nang mapapanood ang ilang programa ng network giant sa free TV sa pamamagitan ng kasunduan ng network sa Zoe Broadcasting Network Inc.

Mayo 5 nitong taon nang mawala sa free TV ang ABS-CBN sa pamamagitan ng Channel 2 matapos mag-expire ang prangkisa nito.

Hulyo nang ganap nang patayin ng ilang mambabatas ng Kamara ang ABS-CBN franchise, at noong Setyembre naman ay binawi na ng gobyerno ang mga frequency nito.

-- May ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News