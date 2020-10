ALAMIN: Mga aasahan sa 'online' MMFF ngayong 2020

MAYNILA - Ngayong nagpapatuloy ang coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, ibang format ang gagawin sa Metro Manila Film Festival (MMFF).

Ayon kay MMFF Spokesperson Noel Ferrer, online gagawin ang festival, na nagsisimula tuwing Pasko.

Pero hindi pa inaanunisyo kung sino ang napiling streaming partner ng festival at sinisilip pa nila kung ano ang akma para sa MMFF ngayong taon.

"Number one, masagot nila 'yung security ng pelikula... Sana may magandang paraan para matigil ang piracy. Pangalawa, 'yung revenue sharing sana pabor sa mga filmmakers at producers," ani Ferrer.

Bukod sa mga pelikula, virtual din ang taunang parada at awards night.

Ibababa rin anila ang presyo ng tickets para mas maraming mapapanood.

Tingin naman ng MMFF na lalaki ang kanilang kita ngayong taon.

"With this Metro Manila Film Fest, we’ll be able to reach more people kasi online, kasi mga kababayans natin abroad can access it. Dati kung ang bayad mo pang isang tao, ngayon buong pamilya can access 'yun," ani Ferrer

Napagbotohan ng mga alkalde sa Kamaynilaan na isasara ang mga sinehan sa Disyembre, ayon kay Ferrer.

Pero susubukan pa raw humingi ng konsiderasyon ng MMFF sa pandemic task force ng bansa lalo't taob ang negosyo sa mga sinehan na isinara para mapigilan ang pagkalat ng virus.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News