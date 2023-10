Kim Chiu. Photo from Dreamscape Entertainment's Instagram account.

MANILA — With her new role in "Linlang," Kim Chiu reminded viewers to separate the artists from the characters that they play onscreen.

In a press conference, Chiu stressed that she does not approve her character Juliana's infidelity.

"Lahat po ng ito ay mahirap para sa 'kin dahil una, kinokontra ko pa 'yung role ko rito. Kalaban ko 'yung sarili kong dignidad sa pinaglalaban ng karakter ko. Kalaban ko 'yung sarili ko, kailangan kong maniwala sa ginagawa ni Juliana. Si Kim Chiu kailangan niyang maniwala kay Juliana kung bakit siya naging ganoon," Chiu said.

"Parang ano kami opposite beliefs pero at the end of the day, I'm an actor and kailangan ko 'tong gampanan, kailangan maniwala 'yung mga tao sa pinapanood nila," she added.

Chiu cautioned viewers that she is different from Juliana and she's just doing her job as an artist to make the character believable.

"Sa mundo natin, mahirap nang ilayo 'yung ikaw at 'yung role na ginagawa mo. So minsan nakakalimutan ng mga fans natin or ng mga tao na actor or actress kami. Isa ito sa trabaho namin na mag-deliver ng ibang pagkatao bukod sa sarili naming pagkatao," she said.

Produced by ABS-CBN and Dreamscape, "Linlang" streams exclusively on Prime Video with two episodes dropping every Thursday.

RELATED VIDEO: