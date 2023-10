Marilou Diaz-Abaya's remains transferred to Libingan ng mga Bayani

MANILA -- Following her conferment as National Artist for Film and Broadcast Arts in 2022, the remains of award-winning director Marilou Diaz-Abaya has been transferred to the Libingan ng mga Bayani on Sunday, October 8.

Diaz-Abaya's family were present at the burial, and her son, Marc Abaya, uploaded a series of videos on TikTok showing the exhumation of his mother's coffin to the reinterment at the Libingan ng mga Bayani.

The National Commission for Culture and the Arts (NCCA) also livestreamed the reinterment with the Armed Forces of the Philippines holding final military honors such as the 21 gun salute, flag draping and turn-over, drum and bugle for the late National Artist.

ABS-CBN News managed to obtain a copy of Marc's speech from the reinterment, and it reads as follows:

“Lubos na nagpapasalamat kaming pamilya at mga estudyante ni Marilou Diaz-Abaya sa NCCA, sa CCP, at sa AFP para sa paggawad sa aming guro at ina ng Gawad Pambansang Alagad ng Sining at ang karangalan na maihimlay sa Libingan ng mga Bayani para sa kanyang ambag sa pelikulang Filipino.

"Si Marilou Diaz-Abaya ay isang gurong walang itinitira para sa sarili. Naniniwala siya sa halaga’t kapangyarihan ng pagkukuwento; ng mga kuwentong humihilom ng mga sugat at nagbubuklod ng mga puso sa pamamagitan ng pakikiisa at pag-unawa sa kapwa.

"Nawa’y ipagpatuloy ng henerasyong ito at ng susunod ang ganitong paraan ng pagkukuwento sa pelikula upang panatilihing buhay ang apoy ng ating pag-asa sa pagsapit ng dilim.

"Maging imbitasyon nawa sa lahat ang gawad na ito na kilalanin ang aming ina at guro sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at aral. Magsilbi nawa siyang inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga alagad ng sining.”