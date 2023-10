Maricel Laxa at Anthony Pangilinan, may payo tungkol sa relasyon

MAYNILA -- Ipinagdiwang nina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan ang kanilang ika-30 taon bilang mag-asawa sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

Sa programa, nagbahagi ang dalawa ng payo para mapatatag ang pagsasama ng magkarelasyon.

"Ang motto namin ni Anthony, let's not fight each other, let's fight together. Magkakampi kayo, hindi kayo magkaaway," ani Maricel.

"Number 1, kapag nag-aaway kayo itanong mo sa sarili mo tama ba na pag-awayan niyo pa 'yon? Kasi choose your battles. Kung 'di kailangan, huwag na, at kung tama ka, dapat ilaban mo. Pangalawa, humanap ka ng kasangga, Panginoon o mentor. Isumbong mo sa isang tao na pwede mong takbuhan that you both respect. And pangatlo, patalo ka paminsan-minsan. So TIP, T- tama ba?, I - isumbong mo sa nakakatulong, at pangatlo, P - patalo ka paminsan-minsan," payo naman ni Anthony.

Dumating din sa "Magandang Buhay" ang isa sa kanilang limang anak na si Benj, na nagbahagi tungkol sa kanyang mga magulang.

Sa programa, ibinahagi rin nina Maricel at Anthony ang kanilang mensahe sa isa't isa ngayong ipinagdiriwang nila ang kanilang ika-30 taon bilang mag-asawa.

"Siguro kung nasa 42 kilometers run tayo, sabi namin ni Maricel eh nasa 30 na kami. But I hope the last 10 kilometers, 12 kilometers will still be the best. Alam mo totoo ito ha in my epitaph ang gusto ko ang nakasulat sana 'He love Maricel 'till the end." Totoo 'yon. Kasi starting strong is great... but finishing strong that's epic, 'yun ang gusto natin," ani Anthony.

"Honey, thank you for loving me the way that you do. And, I am so excited for many more years to come with you. And today I celebrate you because you are really the love of my life," ani naman ni Maricel.

Kinasal sina Maricel at Anthony noong Disyembre 19, 1993.

Kailan lang ay naglabas ng libro ang mag-asawa na may pamagat na "Marriage Is a Marathon" na anila'y nabuo nila sa loob ng limang taon.

Sina Maricel at Anthony ang mga magulang ni Donny Pangilinan na ngayon ay bida sa seryeng "Can't Buy Me Love" kasama ang aktres na si Belle Mariano.

