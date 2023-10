'Linlang' stars attest to how Maricel Soriano is caring off-cam

'Linlang' cast. Photo from Dreamscape Entertainment's Instagram account.

MANILA — The cast of the new Kapamilya teleserye "Linlang" shared how caring Maricel Soriano is in real life as she served as their mother on the show.

Kaila Estrada thanked Soriano for being welcoming and making her comfortable.

"Ako, I was super nervous actually in the beginning, working with Inay. I mean she is the Diamond Star for a reason ‘di ba? And I guess really stepping into this whole show with such a powerful cast, talagang kinabahan ako," Estrada said.

"But I’m so grateful to everybody and, of course, Inay kasi tinanggap nila ako and they welcomed me, and they were so warm to me. And of course, thank you rin kay Direk Jojo (Saguin) and Direk FM (Reyes) kasi talagang inalagaan din po nila ako," she added.

"At saka si Inay kasi para talaga siyang nanay namin eh. Kaya inalagaan niya rin po talaga kami, so I’m so grateful. Love you, 'nay. Thank you."

JM de Guzman also shared how Soriano never made them feel like she's above them.

"Parang nanay po talaga siya sa set, inaalagaan niya po kami. And naging challenge sa ’kin kapag nakakaeksena ko siya is nanonood ako sa kaniya kasi sobrang galing. Nadadala ako sa scenes," he said.

Kim Chiu also noted how generous the Diamond Star is to her.

"Dami niyang binibigay sa ’min. Lalo na ‘ko kasi magkapaa kami, so ang dami-dami ko nang sapatos na mamahalin galing kay Inay. Tapos ang dami niyang pagkain lagi sa kwarto niya, so pupunta lang kami doon tapos magkukwentuhan kami and chikahan. Pero ‘pag eksena na, ‘yon na ‘yon," Chiu said.

"S'yempre kakabahan na ako, medyo ninenerbyos din ako kapag magkakaeksena na kami kasi s’yempre ang dami nang nagawang project at kaeksena si Inay, baka ‘yong sampal medyo hardcore," she added.

"Ang galing makatrabaho ng isang Maricel Soriano na ang tagal-tagal na sa industriya pero sobrang down to earth and very accommodating to help ‘yong mga artistang katulad namin."

Paulo Avelino also has nothing but respect for the veteran actress: "Hindi ko po first time makatrabaho si Inay and wala po akong masasabi kung hindi maraming magagandang salita kay Inay at wala po akong mabibigay sa kanya kung hindi napakaraming respeto at paghanga."

For her part, Soriano expressed how she loved going on set and take care of the cast.

"Love ko sila, sobra. Sa set, ako ‘yong nag-aalaga. Sino kaya ‘yang nilalagyan ko ng pulbos sa likod saka d’yan sa harap? Nilalagyan ko ng sapin sa likod, sa harap. Naku, at saka ‘yong dalawa kong babae. ‘Yong isa d’yan selosa, baby girl ko ‘yan. Parehas kaming Piscean kaya alam na alam ko. Tapos ang isa naman d’yan tawa nang tawa. Tawa lang nang tawa," she said.

"Nakakatuwa sila. Masaya ako kaya looking forward ako pumunta sa set nang maaga kasi hinahantay ko na sila, ‘oh anong latest?’ naghahanap na ako ng latest, gano’n."

Produced by ABS-CBN and Dreamscape, "Linlang" streams exclusively on Prime Video with two episodes dropping every Thursday.

