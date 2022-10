BALIK-TANAW | 1MX London 2022: Comeback event ng TFC Sa Europa, tagumpay

LONDON – Matapos mahinto ang live events dahil sa Covid-19 pandemic, engrande ang pagbabalik ng ABS-CBN at The Filipino Channel sa Europa sa pagdaos ng 1MX London 2022.

Dinumog ng libu-libong manonood mula sa iba't ibang bahagi ng United Kingdom at Europa ang pinakamalaking Filipino music festival ng TFC at kauna-unahan sa Europa na ginanap sa Apps Court Farm, Walton-on-Thames noong October 1.

Mula sa matagumpay na sold-out concert sa 1MX Dubai and Manila noong Disyembre ng nakaraang taon, muling nagningning ang talentong Pinoy sa non-stop world-class musical performances na inihandog ng mga dekalibreng artists at musicians.

Dumagundong ang entablado nang magtanghal si Philippines' Rock Icon Bamboo na inawit ang ilan sa kanyang mga sikat na komposisyon gaya ng Noypi, Halleluiah at Tatsulok.

Inabangan din ang kanyang hits na Nothing Like You, Elesi, Hinahanap-hanap Kita, Call at Mr. Clay.

Pinabilib naman ni Asia’s Soul Supreme KZ Tandingan ang mga nanood nang bigyan ng sariling bersyon ang ilang sikat na kanta gaya ng Tadhana, Imposible, Labo, Yugyugan na, Sumayaw ka, Woman at Rolling in the deep.

Sinabayan din siya ng festival-goers sa kanyang Parokya ni Edgar medley. Lubos ang pasasalamat ng X-Factor Philippines grand champion at The Singer 2018 contestant sa pagkakataong muling maibida ang musikang Pinoy sa international concert stage.

‘1MX is very centered to OPM. Talagang pinapakita ng 1MX kung ano yung kakayanan ng Filipino artists, that Filipino artists are able to be at the same level o mas higit pa sa iba pang international stars.’ pahayag ni Tandingan.

Naghiyawan naman ang audience nang lumabas na sa entablado si Fil-Am rapper Ez Mil nang ipinarinig niya ang kanyang hit song na ‘Panalo’ at iba pang kanta gaya ng Freeze, Spinning, Re-up at 27 Bodies.

'It’s my first time performing for our kababayans na nandito. Kaya sa lahat ng dumadalaw, excited ako na makita lahat ang mukha nila, makihalubilo. I’ll give them a good show, a good time. I feel honored to be here’, pahayag ni Ez Mil bago sumalang sa 1MX stage.

Pinatunayan din ni Lyric and Beat star at pop artist Darren Espanto ang pagiging total performer nang bumirit at umindak siya sa 1MX stage sa Black Eyed Peas medley, Tama na, Mi Gente, Dying inside at ballad song na Rise-up. Masaya ang dating The Voice Kids Philippines contestant na muling makasama ang mga kababayan abroad.

‘This is the first one outside of Southeast Asia. It’s exciting because we get to see our kababayans again after the pandemic.That makes a huge difference compared to the past 1MX events,’ saad ni Espanto.

Kuminang din ang husay ng bagong henerasyon ng Star Magic artists.

Kabilang sa mga nagtanghal ang singer-songwriter at viral TikTok artist na si Angela Ken na inawit ang kanyang hit compositions na Ako naman muna at Akala maling akala.

Inalay niya rin ang mga kantang Paubaya ni Moira dela Torre at In my mind.

Sa kanyang unang international show, inawit ng dating The Voice Teens Philippines finalist na si Jeremy G. ang kanyang bagong single na ‘Sinayang Mo’ at iba pang pop hits na Diwata, Kahit na masungit at Someday.

‘Performing in London means a lot to me. Seeing everyone here in London and being in the UK feels so good,’ kwento ng ASAP Natin ‘To mainstay.

Ipinarinig din ni indie pop singer-songwriter Sab ang kanyang original compositions gaya ng ‘Dancing in the Dark’ at ‘Happy You Stayed.’

Tumugtog din ang promising Star Music talent ng musical instruments sa iba pang awitin gaya ng Worst by Pink Sweat at Drops of Jupiter.

Ibinahagi naman ni Filipino-British artist Jon Guelas ang awiting ‘Hardest Thing,’ ang kanyang bagong single na isinulat niya hango sa sariling karanansan sa pag-ibig, at ‘Did I let You Go?’ na mula sa hit series ‘He’s Into Her.’

Pinakilig niya rin ang mga manonood sa kanyang cover ng mga kantang Shivers ni Ed Sheeran at 2002 ni Anne Marie.

‘I am so happy to be here in England representing the Philippines alongside such amazing artists,’ saad ng dating X Factor UK contestant.

Sa unang bahagi ng programa, nagpakitang-gilas din sa entablado ang UK-based artists at DJ’s na sina DJ Jeff Nang, Justine Afante, Apostol, DJ Flecs, Tara Flanagan, Clencha, DJ Menace, Efra and Waleska, DJ Miamor at Clarissa Mae.

‘I want to say thank you to 1MX for letting me join this concert. I hope that they will ask me again. I just want to say thank you to all the Filipino supporters and followers who have been helping me through this journey,’ sabi ni The Voice Kids UK 2020 Grand Champion Justine Afante.

Masaya ang mga naki-party sa 1MX London 2022 sa muling pagbabalik ng live Filipino events sa United Kingdom at sa pagkakataong muling masilayan ang mga iniidolong Kapamilya artists.

Sa muling pag-arangkada ng Kapamilya events sa iba’t ibang bansa, aasahan ang maraming pang malalaking sorpresa ng The Filipino Channel para sa mga Pinoy sa UK at saan mang panig ng mundo.

Photos by Litrato de Lala, Thirdy Ado and Merwin Puri