Sinorpresa ng aktres at singer na si Maris Racal ang kaniyang mga taga-hanga nang ilabas nito ang live version ng kaniyang bagong single na “Asa Naman.”

Inilabas ni Racal sa kaniyang YouTube channel ang Balcony Sessions Live ng ika-2 single sa kaniyang mini-album sa ilalim ng Sony Music Philippines at Balcony Entertainment na co-owned ng nobyo nitong si Rico Blanco.



Bukod sa “Asa Naman”, Balcony Entertainment din ang nasa likod ng unang single ni Racal ngayong taon na “Ate Sandali” na inilabas noong Hunyo.

Nauna nang nagpahiwatig ang aktres sa pagkakaroon ng extended play sa vlog ng photographer na si BJ Pascual.

“So hard to release pop album pag kulang ’yung tao. Lahat ng music videos, styling, kami kami lang. ’Yung EP ko is a way for me to express myself and emotions na gusto ko,” saad ni Racal.

Matatandaang unang nagkasama sa proyekto sina Racal at Blanco noong 2019 para sa kantang “Abot Langit”.

Muli sila nagkatrabaho noong 2020 nang i-produce ni Blanco ang iba pang mga awitin ni Racal na “Not For Me" at "Kahit Na Anong Sablay."

Inamin ni Racal, 24, ang relasyon nila ni Blanco, 48, noong Mayo.