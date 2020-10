Karla Estrada, masaya sa pagsasama ng mga anak na sina Daniel at JC Padilla sa 'Apollo' concert

MAYNILA -- Labis ang kasiyahan ni Karla Estrada na magkakasama sa isang proyekto ang dalawang anak niyang sina Daniel Padilla at Jose Carlito o JC Padilla.

Makakasama ni Daniel si JC bilang special guest sa una niyang digital concert na "Apollo: A Daniel Padilla Digital Experience" na magaganap ngayong Linggo, Oktubre 9 sa pamamagitan ng KTX.

Sa Instagram nitong Huwebes ng gabi, ibinahagi ni Karla ang saya bilang isang ina.

"Hindi ko sukat akalain na mag kakasama sa isang proyekto (digital concert) ang aking dalawang mga musikerong mga anak! Wala akong paglagyan ng saya mga anak! Ako na ang pinaka-proud na nanay!" ani Karla.

"Thank you for the gift of music na nananalaytay sa linya ng aming dugo," dagdag ni Karla na isa sa mga host ng "Magandang Buhay."

Noong nakaraang Linggo sa "Magandang Buhay" ay ibinahagi ni Karla na abala sa paghahanda para sa kanyang concert ang anak na si Daniel.

Ayon kay Karla, malaki ang pasasalamat niya na sa gitna ng pandemya ay nagagawa pa rin ng anak na magbigay saya.

"Alam mo, deserve kasi talaga ni DJ. Ang dami pa niyang hindi nagagawa. At least sa gitna ng pandemya ay nagagawa pa rin natin ang magpasaya," ani Karla.

Pag-amin ni Karla ang anak niya mismo ang nagdesisyon na ibenta ang tiket para sa nasabing concert sa mas mababang halalga para aniya ay marami ang makapanood.

Bilang ina, hindi matatawaran ang saya at pagmamalaki ni Karla sa panganay na anak at sa anak niyang si JC.

"I'm so proud. Lagi kong sinasabi, alam mo hindi lang naman ako ang makakapagsalita. Nakaka-proud talaga na kuya kasi si DJ, naging madali para sa akin lahat sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid. Mas nakikinig na ang mga magkakapatid, nagkakaroon na sila ng pag-uusap sa pamumuno ni Daniel," ani Karla.

Sa KTX mabibili ang tiket para sa inaabangang digital concert ni Daniel na magaganap sa Oktubre 11.

Noong 2018, naganap ang huling concert ni Daniel sa Araneta Coliseum.