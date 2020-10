'I feel it': Robi Domingo, iniisip na ang pagpapakasal

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- "I feel it. I really feel na ito na talaga 'yon."

Ito ang tugon ni Robi Domingo sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes nang tanungin kung ang nobyang si Maiqui Pineda na ang babaeng nais niyang pakasalan.

"Nowhere to go but up, but there. Mas ano siya, one year younger siya. Iniisip ko rin naman 'yung biological component. Siyempre ang mga babae at the age of ganyan, may pressure din sa kanila. So I take that into consideration. Basta I will tell you guys for sure," dagdag ni Robi

Sa programa, ibinahagi rin ni Robi na mayroon silang kondisyon ng nobya bago sila tuluyang magpakasal.

"Kapag narating ko na 'yung status sa aking trabaho. Basta may pangarap ako para sa sarili ko rin na gusto kong maabot. At kapag siya ay may sarili ng space sa kanilang opisina -- ibig sabihin kung may position na siya -- at kung mayroon na akong certain achievement and credential sa buhay, I think that's high time," ani Robi.

"Kung mangyari man 'yon eh 'di panahon na para lumuhod," ani Robi na host ngayon ng "Pilipinas Game KNB?."

Dalawang taon na ang relasyon nila Robi at Maiqui. Pag-amin ni Robi, isa si Maiqui sa naging gabay niya matapos niyang pagdaanan ang isa sa pinakamadillim na bahagi ng kanyang buhay.

"Ang hirap lang kasi ang daming kaguluhan na at saka ang hirap gumalaw. Fragile ako noon sobra, konting usap lang, bagsak agad. So I found myself -- grabe first time kong sabihin ito -- I found myself going to different bars. Matatapos ang trabaho ko 11 p.m., diretso ako roon, may mga kaibigan naman ako. Kasama ang barkado ko 11 a.m. uuwi ako 6 a.m. or 7 a.m.. Dumaan ako sa phase na 'yon, kapagod pala siya. In-enoy ko 'yon for one year," ani Robi.

Puno naman ng pasasalamat ang naging mensahe ni Robi para kay Maiqui.

"Maiqs, I just want to say thank you for bringing me into this type of direction and for making me the best version of myself. I will be here for you and I hope and pray to be with you," ani Robi.

Sa "Magandang Buhay," kinilig naman si Robi sa video message na ipinaabot sa kanya ng nobya.

"Naiiyak ako dahil natutuwa ako, sobra. ...If you know Maiqui so well, hindi talaga siya lumalabas at nakikipag-usap sa maramihan. She's a shy type of person. Pero nakakatuwa lang na she's going out of her way para lang gawin ng mga bagay na ito and that takes a great amount of love," paliwanag ni Robi.

Nito lamang Agosto 6 ay ipinagdiwang nina Robi at Maiqui ang kanilang ikalawang anibersaryo.