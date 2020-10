Charo Santos-Concio, excited sa pagbabalik ng 'MMK' sa free TV

MANILA -- Humarap si Charo Santos-Concio, dating presidente at CEO ng ABS-CBN sa "Tough 5 Questions" sa "We Rise Together" nitong Biyernes.

Sa bihirang pagkakataon, naging bukas ang Kapamilya executive tungkol sa ilang personal na pangyayari sa kanyang buhay tulad na lamang ng kanyang nakakahiyang karanasan hanggang sa kung ano ang bagay na nagpapakilig sa kanya.

"There was this classmate who was taunting me. Nakipagbiruan naman ako pero napikon ako at a certain point. 'Yung libro ko na hawak ko binato ko sa kanya. Pero 'yung biruan na bato. God, pinatawag ako ng teacher ko sa harap ng klase at tinanong ako 'bakit mo ginawa 'yan?' I had to apologize to my classmate in front of everyone. Really it was so embarassing but lesson learned," ani Santos-Concio na ibinahagi na kaibigan niya hanggang ngayon ang kanyang binato.

Sinagot din ni Santos-Concio ang tanong sa kung anong bagay nawawala ang kanyang poise.

"It's when I'm bullied. When somebody bullies me, I lose my poise. Klaro ang boundaries ko. You can disagree with me, you can even walk out but it's the bullying. Nawawala ang poise ko talaga," ani Charo.

Samantala, hindi naman naitago ng "Maalaala Mo Kaya" host ang kilig sa tanong kung kinikilig pa siya at kung ano ang bagay ang nagpapakilig sa kanya.

Sa programa, ipinaalam niya ang paghanga niya sa Korean actor na si Hyun Bin na bida ng seryeng "Crash Landing On You."

Pag-amin niya nakatulong ang pagpapalabas sa serye para kahit paano'y maibsan ang kaba at pag-aalala dala ng quarantine.

"Nakakatuwa na 'Crash Landing' came at the right time. It provided the relief that everyone was looking for," aniya.

Nang matanong naman kung may isa siyang karakter na hindi na niya kailanman ulit gagawin, tugon ni Santos-Concio: "Binabalikan ba ang nakaraan? Alam mo lahat ng choices ko in the past may konteksto 'yon. Ang kuwento ng aking nakaraan ay kasama 'yon sa paghubog sa aking pagkatao. Siguro kung mas alam ko noon ang alam ko ngayon, siguro mas magiging mapili ako sa mga karakter na ginampanan ko."

At para sa ikalima at huling tanong ay ibinahagi niya ang sasabihin niya kay Cardo Dalisay (Coco Martin) kung sakaling maging parte siya ng "FPJ's Ang Probinsyano."

"Cardo, may pagkasapusa ka ba? Seriously speaking, siguro sasabihin ko 'Cardo, huwag kang mag-alala sa kahuli-hulihan ay magtatagumpay ang kabutihan sa kasamaan,'" aniya.

Samantala, ibinahagi ni Santos-Concio ang saya na muling magbabalik sa free TV ang "Maalala Mo Kaya."



"Na-miss ko rin at na-miss ko 'yung loyal Kapamilya natin na sumusubaybay, nanonood ng 'MMK.' Natutuwa nga ako sa mga message na natatagpuan ko since the announcement that some of the ABS-CBN programs will be back on the air. So nakakatuwa," ani Charo.

Narito ang "We Rise Together" tampok si Charo Santos-Concio.