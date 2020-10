Angeline Quinto, alay ang kantang 'Huwag Kang Mangamba' kay Mama Bob

MAYNILA -- Alay ni Angeline Quinto para sa kinikilalang ina na si Sylvia "Mama Bob" Quinto ang bago niyang awit niyang “Huwag Kang Mangamba," na siya ring pamagat ng bagong serye ng ABS-CBN.

Nitong Huwebes, inanunsiyo na ang pinakabagong Kapamilya serye sa ilalim ng Dreamscape Entertainment.

Sa Instagram, ibinahagi ni Angeline ang teaser ng bagong serye. Aniya, si Mama Bob ang tangi niyang iniisip habang nire-record ang awitin na isinulat ni Fr. Manoling V. Francisco, SJ.

"While recording this song, walang ibang nasa isip ko kung 'di ang Mama Bob, bawat salita na sinasabi ng kanta ay sagot sa pinagdadaanan ko ngayon," ani Angeline.

“Huwag kang mangamba sa kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, Kumapit ka lang. Kumapit ka lang sa Kanya," dagdag ng mang-aawit na ipinaabot din ang kanyang pasasalamat sa bumubuo ng bagong serye.

Noong nakaraang buwan, gamit ang social media ay humiling ng panalangin si Angeline para kay Mama Bob.

"Ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ko. Hindi Mo ako kahit kailan binigyan ng pagsubok na hindi ko kaya. Ama, buong buo ang tiwala at pananalig ko sa 'Yo. 'Wag mong pabayaan ang taong pinakamahal ko Ama," ani Angeline sa Facebook.

"Please pray for Mama Bob," dagdag ni Angeline na hindi nagbigay ng detalye tungkol sa kalaagayan ni Mama Bob sa kabila nang naglabasang balita na na-stroke 'di umano ang ina at sumailaim sa operasyon.



Nito lamang Lunes, Oktubre 5, ay inamin ni Angeline na miss na niyang awitan ang ina.

"Nami-miss ko nang kantahan ka sa umaga Mama Bob. Tuloy-tuloy lang ang paglaban at paggaling ma, ha. Mahal na mahal kita. Praise God," ani Angeline.

Nitong Martes sa Instagram, emosyonal ang pag-awit ni Angeline ng "Wind Beneath My Wings" na alay pa rin kay Mama Bob.

"Hindi man Mother’s Day ngayon, I would like to dedicate this song sa lahat po ng mga nanay, for you are the wind beneath our wings," aniya.

Sa nakaraang panayam, iginiit ni Angeline ang pagmamahal sa kinikilalang magulang. Pinasalamatan niya rin si Mama Bob sa pagbigay sa kanya ng magandang buhay.

"Kung wala po si Mama Bob, siguro wala rin pong Angeline ngayon," ani Angeline.