Mula sa Facebook page ni Brenda Mage

MAYNILA – Ibinahagi ng komedyante na si Brenda Mage ang panganib na kinaharap sa pagpunta ni sa Benguet kasama ang nobyo at mga kaibigan.

Sa kaniyang Facebook page, ikinuwento ni Brenda na tinangka nilang pumunta sa Atok, benguet upang bisitahin ang Northern Blossom Flower Farm.

Ngunit nakaramdam aniya siya ng masamang kutob nang managinip ng hindi maganda habang nasa biyahe.

“Mejo di maganda panaginip ko pag gising ko nakakatakot ang daan bukod sa bangin malabo ang daan sa fog,” salaysay nito.

Kaya naman nang malaman na malayo pa sila ay nagdesisyon na umano siya na huwag nang tumuloy sa pupuntahan at bumalik na lamang sa Baguio City.

Habang nasa daan pabalik, napansin aniya ng driver nila na wala na silang preno. Doon nakaramdam ng takot ang komedyante.

“Huminto kami kasi naramdaman ng driver wala na kaming preno…… kinilabutan talaga ako kasi di ako mapakali habang papunta kami.. buti nalang i decided to go back kasi mejo iba talaga napanaginipan ko parang warning,” ani Brenda.

Panay aniya ang dasal nila habang nasa biyahe buti na lang ay bumalik umano ang preno ng sasakyan na ikinagulat din nila.

“Nagulat din ang driver at naging ok na kahit tumatagas na talaga nung tiningnan nila dilikado talaga pero Praise God biglang naging ok ang lahat at nakauwi kami,” pahayag pa nito.

Nagpaalala rin si Brenda sa mga netizen na mag-ingat kapag buma-biyahe lalo na kung malayo.

Dagdag niya, kung makaramdam ng hindi maganda at huwag na lamang tumuloy dahil maaaring senyales ito ng kapahamakan.



KAUGNAY NA BALITA: