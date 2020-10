Klarisse de Guzman, sumabak sa 'Lipad ng Pangarap' challenge

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Kumasa si Klarisse de Guzman na gawin ang "Lipad ng Pangarap" challenge na sikat ngayon sa TikTok sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

Sa challenge na ito, kailangang saluhin ni Klarisse ang mga gamit na ibabato sa kanya habang binibirit ang awiting "Lipad ng Pangarap."

"Ang twist live na live niyang kakantahin at live na live ang pambabato ng mga gamit. This is it," ani Jolina Magdangal, isa sa mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN.

"Kinakabahan ako, pero kaya ko ito," ani Klarisse bago simulan ang hamon.

Mula sa malilit na gamit tulad ng tabo at sandok, nakuha ring saluhin ni Klarisse ang ibinato sa kanyang walis at galon ng tubig.

Maliban kay Klarisse, kumasa rin sa hamon ang isa pang host ng "Magandang Buhay" na si Melai Cantiveros.

Kailangan niya ring saluhin ang mga gamit na ibabato sa kanya habang nili-lip sync niya ang live na pag-awit ni Klarisse ng "Lipad ng Pangarap."



Matatandaang ang mang-aawit na si Dessa ang nagpasikat ng "Lipad ng Pangarap" na inawit niya noong 2000 sa Himig Handog sa Bayaning Pilipino.

Samantala, nagsimula naman ang karera ni Klarisse bilang finalist sa "The Voice of the Philippines" noong 2013 kung saan naging coach niya si Sarah Geronimo.

Noong 2014, naging parte si Klarisse ng Star Magic.

Isa rin si Klarisse sa naging parte ng Birit Queens na nabuo rin sa "ASAP" kasama sina Morissette, Jona at Angeline Quinto.