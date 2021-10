Mula sa Instagram nina Jolo Revilla at Nash Aguas

CAVITE -- Naghain ng certificate of candidacy para tumakbong kongresista sa unang distrito ng Cavite si incumbent Vice Governor Jolo Revilla habang papasok na rin sa mundo ng pulitika ang aktor na si Nash Aguas.

Orihinal na nakatira si Revilla sa Bacoor City, ang ikalawang distrito ng Cavite, pero lumipat na umano siya sa bayan ng Rosario noong nakaraang taon.

“Matagal na po tayong nakatira sa Rosario, Cavite,” saad ni Revilla. “More than a year ago nakalipat na po tayo dito po sa unang distrito.”

Susubok naman si Aguas, 22, na maging konsehal ng Cavite City sa ilalim ng partido ni Vice Mayor Denver Chua na tatakbong alkalde sa ilalim ng Lakas-CMD.

May hirit ang batang aktor sa mga kritiko nito na sinasabing masyado pa itong bata upang mahalal sa posisyon.

“Sa totoo lang ho, oho, masyado akong bata. Pero sasabihin ko sa 'yo, masyado rin naman akong bata nagtrabaho ha? At the age of 5, nagtrabaho na ho ako. At the age of 17, nag-start akong mag-invest ng real estate properties. At the age of 19, nakapagpatayo po ako ng mga passive incomes outside showbiz,” ani Aguas.

Samantala, kasama ni Revilla sa paghahain ng COC ang kanyang asawa na si dating beauty queen Angelica Alita, magulang na sina Lani at Bong, ganon din ang tiyuhin na si Strike.

Balak ni Mayor Lani Mercado na tumakbong kongresista sa ikalawang distrito, habang susubukan naman ni Congressman Strike Revilla na bumalik sa pagka-alkalde.

“Nu’ng nagkatapat-tapat at nagtulong-tulong ang kongresista, alkalde, tapos may senator pa kami — Bong Revilla — nakita po natin ‘yung husay, ‘yung naging asenso ng amin pong lungsod,” sambit ni Mercado Revilla. -- ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News