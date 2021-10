Carlo Aquino, nag-iipon para magpatayo ng dream house

MAYNILA -- Pokus ngayon ng aktor na si Carlo Aquino ang pagpapalaki kay Enola Mithi, ang anak nila ng nobyang si Trina Candaza at ang makapagpatayo ng kanilang bahay.

Ito ang ibinahagi ni Aquino sa panayan sa kanya ng "Inside News" ng Star Magic.

"Ngayon lahat nang ginagawa ko ay para sa kanila. Although siyempre may mga gusto pa rin ako, pero siyempre future na. Naka-focus na kami ni Trina sa pagpapalaki sa kanya (Enola)," ani Aquino.

"At saka 'yung pagpapagawa ng dream house namin. Hopefully next year or mga two years, kung makaka-ipon," dagdag ng aktor.



Ayon sa aktor, ibang saya ang dulot ng kanyang anak na nasusubaybayan niya kahit pa minsan ay nasa lock-in taping siya.

"Buti na lang si Mommy Trina mahilig mag-send ng videos, 'yung pagapang-gapang, 'yung first steps niya. Pinadala na lang sa akin ni Trina. Pero ngayon parang mas enjoy na, may interaction na kasi 'yung ganitong age na nagpapa-cute na siya, nagpapapansin. Kapag binawalan mo sumasama na ang loob. Kapag may gustong kunina sa iyo, may facial expression," ani Aquino.

Nang tanungin kung nais niya rin bang pumasok sa mundo ng showbiz ang anak, sagot ni Aquino: "Hindi ko alam. Pero kapag nakikita niya ang sarili niya sa camera, tinitingnan niyang maigi."

Nito lamang Setyembre 18 ay ipinagdiwang nina Aquino at Candaza ang unang kaarawan ng kanilang anak.

Matatandaang, Enero 2019 noong unang lumabas ang balitang nag-uugnay kay Aquino at Candaza pero kinumpirma ng aktor ang kanilang relasyon pagkatapos ng ilang buwan noong Hulyo 2019.

