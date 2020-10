PANOORIN: Maricel Soriano, pinatikim ng sampal si Jodi Sta. Maria sa 'Ang sa Iyo ay Akin'

MAYNILA -- Tinutukan ng mga manonood ang mga maiinit na tagpo sa serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin."

Nitong Martes, naganap na ang pagpapatikim ng signature na sampal ng batikang aktres na si Maricel Soriano kay Jodi Sta. Maria.

Sinampal ni Lucing (Maricel) ang anak niyang si Marissa (Jodi) matapos nitong aminin ang naging kasalanan niya sa kaibigan at itinuturing na kapatid na si Ellice (Iza Calzado).

Ipinagtapat na ni Marissa sa inang si Lucing na ang asawa ni Ellice na si Gabriel (Sam Milby) ang ama ng kanyang anak na si Jacob.

Nagpakawala pa ulit ng isang sampal si Lucing nang ipamukha sa kanya ni Marissa kung bakit kailangan nilang itago ang katotohanan sa lahat.

"Nay, napagdesisyonan namin ni Gabriel na huwag na lang pong sabihin sa inyo dahil mas makakabuti para sa lahat kung wala po kayong alam," ani Marissa.

"Bakit? Anong alam niyo sa damdamin nami?" galit na tugon ni Lucing sabay sampal sa anak.

Dagdag ni Lucing: "Anong alam niyo? Matino ba kayong tao? Ikaw, matino ka ba para ganunin mo ang kapatid mo? Niloko niyo kaming lahat!"

Gamit naman ang hashtag #ASIAApruweba, nagbigay reaksiyon ang mga manonood sa inaabangang sampal ni Maricel, ang tinaguriang Diamond Star.

Napanood ko na naman yung signature acting ni Inay Marya! TATAK MARICEL SORIANO talaga! #ASIAApruweba #ASIAAalitan — Mang Inasar  (@Mang_INASAR) October 7, 2020

Pak!Na excite sa unang sampal, ang di inaasahan pinangalawahan pa pala! Pak!! Nagulumihanan bigla si Marissa!



SAMPAL NI MARICEL SORIANO

#ASIAApruweba — MS💎💎💎 (@yangz1981) October 6, 2020

Hindi pa tapos ang sampal scene kahit sa utak ko nagpapakita sya HAHAHAHA



SAMPAL NI MARICEL SORIANO#ASIAApruweba https://t.co/luHdE2hwlF — iamsophiaaaaa (@iwannabeastar12) October 6, 2020

Mata palang ni Nanay Lucing, kinakabahan na ako..



SAMPAL NI MARICEL SORIANO#ASIAApruweba — 𝐦𝐚𝐫-𝐲𝐮𝐡 (@inaymaryuuuh) October 6, 2020

Maliban kina Sam, Jodi, Iza at Maricel ay tampok din sa serye ang mga bituin na sina Desiree del Valle, Paulo Angeles, at Michelle Vito.

Sa ilalim ng direksiyon ni FM Reyes, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Narito ang mainit na tagpo sa "Ang sa Iyo ay Akin" nitong Martes, Oktubre 6.

