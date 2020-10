Eula Valdes admits being a doomsday prepper

Watch more in iWant or TFC.tv

MANILA -- Actress Eula Valdes admitted that she is a doomsday prepper even before the coronavirus pandemic hit.

Appearing on "Magandang Buhay" on Wednesday, Valdes shared how she prepares for worst-case scenarios.

"May libro pa nga kami. Totoo 'yan. Hindi ko alam kung bakit matagal ko na na naiisip 'yan na what if may mangyaring hindi lang pandemya, kunwari, siguro sa kakapanood ko ng zombies? Alam mo hindi remote mangyari. Akalain ba natin na magkakaroon ng ganitong virus na magsusuot tayo ng mask, ng shield," Valdes mused.

Like other survivalists, Valdes said she bought canned goods with long shelf life and waterproof and fireproof bags for important documents.

"'Yan yung mga dadalhin ko lang just in case. Mayroon akong bag, mayroon akong knapsack," Valdes said.

"Tapos 'yung mga documents na importante, pati titulo ng lupa, passport, deed of sale, mga OR/CR ng sasakyan, birth certificate, mga ganyan, nasa isang lalagyan. Nilalagay ko sa isang plastic na waterproof at mayroon ding fireproof na lalagyan. Mayroon din akong notebook na pang-military 'yung kahit umuulan ay puwede mong sulatan, may ballpen din na kasama 'yon," added the actress, who also bought water purification tablets.

As a mother, Valdes also told her children the things they must do in case an apocalypse happens.

"Kapag nagkaroon ng zombies alam na natin kung saan muna tayo pupunta. 'Yung magandang sasakyan, tapos katabi lang niyan 'yung gasolina. Kailangan mayroon ka ring tank na ipi-fill up mo 'yan para dala-dala mo kahit saan, 'yan mayroon akong mga ganyan," Valdes said.

In case of disaster, Valdes told viewers that it would be better to wear rubber shoes.

"Kapag kunwari aware na kayo na baka may mangyaring sakuna or whatever, kalamidad na hindi niyo makokontrol, huwag kayong naka-tsinelas lang. Mag-rubber shoes kayo para kung kailangan niyong tumakbo," Valdes said.

Valdes last starred in series "Love Thy Woman," which ended its run on September 11.