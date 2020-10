Elisse Joson, ibinahagi ang natutunan bilang K-drama fan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Aminado ang aktres na si Elisse Joson na isa siyang Korean drama o K-drama fan.

Sa "We Rise Together" nitong Lunes, ipinaliwanag ni Elisse kung bakit nahilig siya sa K-drama.

"Relatable siya, pero original pa rin 'yung istorya," ani Elisse.

"Makaka-relate ka roon sa characters pero hindi siya 'yung araw-araw mong mapapanood. Parang laging bago ang konsepto nila," dagdag ni Elisse.

Bilang aktres, aminado si Elisse na nagkakaroon din siya ng ideya sa pag-arte sa pamamagitan nang panonood ng K-drama.

"Iba rin kasi sila eh. Ibang klase rin sila mag-portray ng roles. So kami siyempre hangang-hanga bilang mga artista, aktor dito sa Pilipinas. Siyempre kukuha tayo ng mga good thing about their acting. Kukunin natin 'yon at ita-try nating i-adapt," ani Elisse.

Pag-amin ni Elisse, bagamat hilig niya ang K-drama, nahihirapan siya pagdating sa mga pangalan ng mga bida nito.

"Pero hindi ko nakakabisado ang mga pangalan nila. Pasado ba 'yon? Puwede ba 'yon?" ani Elisse.

Aniya, nakakatuwang panoorin ang K-drama dahil sa maganda itong pangtanggal ng pagod o takot lalo na ngayong panahon na may pandemya.

"Kaya masaya siyang panoorin kasi parang makakaalis ka. Siyempre ngayon nasa pandemic tayo, kapag nanood tayo ng K-drama parang nawawala lahat ng stress at worry mo. Kasi parang may halong kilig, mayroong halong masaya lang," ani Elisse.

Pagbabahagi pa ng aktres, unang napanood niya na K-drama ay ang "Weightlifting Fairy Kim Bok-joo" na pinagbibidahan nina Lee Sung-kyung at Nam Joo-hyuk na inilabas sa South Korea noong 2016.

"Ang ganda, magaan lang siya. Kilig-kilig lang. Tapos ko na rin 'yung 'Crash Landing on You.' Lately 'yung 'The World of the Married' 'yun ang pinapanood ko ngayon. Nakaka-stress siya pero pinapanood ko pa rin," ani Elisse na inaming si Park Seo-joon naman ang kanyang Korean heartthrob na bumida sa mga sikat na K-drama tulad na lamang ng "She Was Pretty" at "What's Wrong with Secretary Kim."

Sa ngayon ay abala si Elisse sa pag-promote ng kanyang awiting "Halika Na" na inilabas noong Agosto sa ilalim ng Star Pop.