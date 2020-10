ALAMIN: Kapamilya shows na mapapanood sa A2Z Channel 11

MAYNILA — Sa Sabado, Oktubre 10, ay muling mapapanood sa free TV ang ilang Kapamilya shows matapos ianunsiyo ng ABS-CBN ang kanilang blocktime partnership sa Zoe Broadcasting Network Inc.

Sa pahayag ng ABS-CBN, sinabi nilang simula sa weekend ay mapapanood na sa A2Z Channel 11 ang "It's Showtim" at "ASAP Natin 'To."

Back-to-back din ang marathon ng past episodes ng mga teleserye gaya ng "Ang Probinsyano," "Ang Sa Iyo Ay Akin," at "Walang Hanggang Paalam," habang magsisimula ang fresh episodes ng mga ito sa Lunes, Oktubre 12.

Kasado na rin sa mga susunod na linggo ang pagpapalabas ng public service programs gaya ng "Paano Kita Mapasasalamatan" at "Iba 'Yan."

Balik din sa ere ang morning chikahan sa "Magandang Buhay," pati na ang "I Can See Your Voice," at "MMK."

Simula naman sa Huwebes ay mapapanood na rin ang ilang educational programs at box office movies sa A2Z channel.

Ayon kay Sherwin Tugna, chairman at presidente ng Zoe Broadcasting Network, hangad ng A2Z na mapunan ang spiritual, information at entertainment needs ng mga Pilipino ngayong panahon ng pandemya.

Mapapanood ang A2Z channel 11 sa Metro Manila at mga malalapit na probinsiya.

Bago gawing A2Z, ang Zoe TV Channel 11 ay isang "Christian, family-oriented and wholesome television and radio broadcasting," ayon sa website nito.

Mayo 5 nitong taon nang mawala sa free TV ang ABS-CBN sa pamamagitan ng Channel 2 matapos mag-expire ang prangkisa nito.

Hulyo nang ganap nang patayin ng ilang mambabatas ng Kamara ang ABS-CBN franchise, at noong Setyembre naman ay binawi na ng gobyerno ang mga frequency nito.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News