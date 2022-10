Kuha ni Karl Cedrick Basco, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Proud ang Kapamilya actress na si Kim Chiu na sabihing tiwala siya sa pagiging tapat ng nobyong si Xian Lim.

Sa ulat ng Star Magic Inside News, muling pinagdiinan ni Chiu na “Mr. Right” niya si Lim.

“Mr. Right naman talaga siya. Hindi naman niya pinapasakit ang ulo ko. Very loyal. Kahit iharap ko siya sa lahat ng mga girls, ako pa rin 'yung maganda,” ani Chiu.

Hindi rin aniya sila nagmamadali na baguhin na ang lebel ng kanilang relasyon sa ngayon lalo pa’t tingin nito ay maaga pa para rito.

“30, 31 palang naman kami. Sa day and age ngayon, masyado pang maaga yun,” hirit ng aktres.

Labis din ang pasasalamat ni Chiu sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang pelikula ni Lim na “Always.”

Kuwento nito, hindi sila makapaniwala sa natatanggap na pagmamahal, lalo sa kanilang fans club na KimXi na makailang ulit nang nagpapa-block screening simula nang ipalabas sa mga sinehan ang pelikula.

Sa panayam din, inamin nito na nakakaradam siya nang kaunting pressure na makipagsabayan sa mga bago at batang social media influencer.

“Humahabol ako sa YouTube. Humahabol ako sa TikTok. It’s a bigger world for each and everyone. Kahit nasa bahay ka lang, marami 'yung views. Mabilis 'yung digital era na meron tayo ngayon. Ang dami na nating kilala,” pahayag ni Chiu.

Napapanood si Chiu araw-araw sa noontime show na “It’s Showtime!” habang nakikita rin siya bilang performer sa Sunday variety program na “ASAP Natin ‘To.”

