MAYNILA – Nakakatawa ngunit malaman ang naging sagot ng batikang aktor na si Edu Manzano nang matanong tungkol sa kaniyang naging karanasan sa “Flower of Evil.”

Sa ginanap na finale press conference ng serye nitong Martes, aminado si Manzano na nakaramdam siya ng kaunting takot hindi lamang sa karakter na ginagampanan niya ngunit maging sa mga kasama niyang artista.

Pinagbibidahan nina Piolo Pascual at Lovi Poe ang Filipino adaptation ng Korean series bukod pa kina Paulo Avelino at JC de Vera.

Dahil naka-bubble setup, nanibago si Manzano na matagal na sa industriya sa kaniyang mga napansin sa set.

“May nagko-coffee na sa labas. May nag-e-exercise pagtingin mo sa bintana. Then all of a sudden, when you go to the set, it’s not like a party… Everybody was talking about work. Before the scenes, Lovi would find her own little nook at dun siya nagbabasa ng kaniyang scripts,” kuwento nito.

Dito aniya napagtanto na hindi niya maaaring madaya sa pagiging beterano ang mga eksena kasama sina Pascual, Poe at iba pang cast ng palabas.

“The demand on the artists were very high. I felt hindi ko madadaya ito kahit anong puyat ko. Hindi ko na kaya 'yung teknikal because nakikita ko silang lahat how hard they are working. At kung may nagkamali sa dialogue, it wasn’t because they had not memorize it. But, because they were trying to make it better, more emotion-filled,” ani Manzano.

“I felt the pressure na sabi ko, ‘Ano ba naman ‘tong mga batang ‘to? 60+ na ako, senior citizen. Pinahihirapan pa ako.’”

Natutunan aniya sa palabas na respetuhin ang kani-kaniyang espasyo ng mga artista kapag nasa set, lalo pa’t mahigpit din ang kanilang mga direktor sa bawat eksena.

“So I hope I never get to work with them again. Sana my age na lang din. Isang senior citizens movie,” saad nito na umani ng tawanan sa mga nasa Dolphy Theater.

Ipapalabas na ang killer finale ng “Flower of Evil” sa Oktubre 8 at 9.

