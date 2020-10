Tuloy ang laban para sa mga bituin ng 'FPJ's Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Paano at kanino nga ba huhugot ng lakas sa pagharap sa mga pagsubok?

Ito ang mga tanong na binigyang sagot ng ilan sa mga bituin ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ni Coco Martin.

Ang mensahe't saloobin nina Tirso Cruz III, Rowell Santiago, Angel Aquino, Lorna Tolentino, Yassi Pressman, Richard Gutierrez, Michael de Mesa at Bianca Manalo para ituloy ang laban sa mga pagsubok na hinaharap ay ibinahagi sa mga video na inilabas ng Dreamscape.

Para sa mga bituin, ang pandemya at kawalan ng trabaho ang dalawa sa matinding pagsubok na hinarap ng mga Filipino.

"Isang pinakamalaking pagsubok itong pandemya para sa ating lahat," ani Lorna.

"Parang hindi ko akalain na magkakroon ng ganoong klaseng karanasan, not in my lifetime," ayon naman kay Rowell.

"Bukod sa maraming nagkasakit, maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng mahal sa buhay. Marami ang nawawalan ng faith in life, in God, and in themselves," pagbabahagi naman ni Angel.

"Saka 'yung kapag nakikita mo ang kapwa mo Filipino, kapag napapanood mo sa balita na nakikita mong isa-isang nawawalan ng trabaho eh nakakadurog ng puso," emosyonal na pahayag naman ni Bianca.

At sa kabila ng mga pagsubok, pamilya at mga mahal sa buhay ang inspirasyon nila para ituloy ang laban.

"Ang inspirasyon ko mga anak ko ang mga magulang ko," ani Richard.

"Ang mga apo ko, sila talaga ang inspirasyon ko para ipagpatuloy kong gawin ang mga ginagawa ko ngayon," saad ni Michael.

Dagdag ni Yassi: "That would be my dad. Siya lagi ang tao na nagpapalakas ng loob ko sa mga panahon na akala ko ay hindi ko na kaya o nawawalan ako ng pag-asa. Siya ang inspirasyon ko para ipagpatuloy ko ang ang buhay."

Ibinahagi rin ng mga artista ang kansilang mensahe upang malampasan ang lahat ng hirap at pagsubok sa buhay.

"Kumapit ng husto sa Panginoon at huwag nating kakalimutan na magpasalamat na tayo ay bumabangon pa sa araw-araw," ani Lorna.

"Dahil may kasabihan ngang 'this too shall pass.' Para lang pong unos ito na dinadaanan tayong mga Pilipino. Pilipino, parang kawayan 'yan eh. Kapag dumaan ang unos, humihiga; 'pag lagpas nito, muling bumabangon," ani Tirso.

"Kahit na mahirap, kahit wala ng pera, life goes on and you just have to keep on fighting," ani Angel.

"Huwag tayong susuko kailangan lumaban tayo," ani Rowell.

Nito lamang Setyembre 28 ay ipinagdiwang ng "FPJ's Ang Probinsyano" ang ika-5 anibersaryo ng serye.

