PANOORIN: Iza, kinompronta si Jodi sa 'Ang sa Iyo ay Akin'

MAYNILA -- Nagsimula na ang mas pinainit na tagpo sa seryeng "Ang sa Iyo ay Akin" na napapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Nitong Lunes, Oktubre 5, nagsimula na si Ellice (Iza Calzado) na gumawa ng hakbang laban sa kanyang asawang si Gabriel (Sam Milby) at matalik na kaibigan na si Marissa (Jodi Sta. Maria).

Ito ay matapos malaman ni Ellice ang panloloko sa kanya nina Gabriel at Marissa na nagbunga pa ng isang anak na lalaki.



Sa unang tagpo sa episode nitong Lunes, naisip ni Marissa na komprontahin sina Gabriel at Marissa.

Pinaulanan ni Ellice ng mga masasakit na salita si Marissa at pagkatapos nito ay binuhusan ng pagkain.

"Marissa, hindi ka bagay sa ganitong klaseng restaurant. ... Kasi ang isang tulad mo mas bagay sa eat-all-you-can dahil matakaw ka, lahat gusto mong tikman. Pati asawa ko, gusto mong tikman," ani Marissa kay Ellice.

Pero ang lahat ng komprontasyon ay sa isip lang ni Marissa dahil sa kinakailangan niyang maging kalmado at magkunwaring walang alam para makakuha ng sapat na ebidensiya laban sa asawa't kaibigan.

Sinimulan na rin ni Ellice ang lihim na pakikinig sa mga usapang nagaganap sa opisina mismo ni Marissa.

Inaya rin ni Ellice si Marissa na kumain para dahan-dahang usigin ang konsensiya nito.

Gamit naman ang hashtag #ASIAAkompronta, buhos ang papuri ng netizens sa mainit na tagpo sa serye.

Matatandaang Agosto 17 noong magsimula ang pagpapalabas ng "Ang sa Iyo ay Akin."

Maliban kina Sam, Jodi at Iza, bida rin sa serye si Maricel Soriano. Tampok din ang mga bituin na sina Desiree del Valle, Paulo Angeles, at Michelle Vito.

Sa ilalim ng direksiyon ni FM Reyes, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Narito ang mainit na tagpo sa "Ang sa Iyo ay Akin" nitong Lunes, Oktubre 5.

