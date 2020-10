Gardo Versoza, hinihingan ng bagong TikTok video kasama sina Daniel at Kathryn

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Hindi inasahan ni Gardo Versoza na mapagbibigyan siya ni Daniel Padilla sa paggawa ng Tiktok dance video.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi ni Gardo ang kuwento sa likod nang nag-viral niyang video kasama sina Daniel at Kathryn Bernardo na nagsasayaw ng "Savage Love" ni Jason Derulo.

"Actually nahihiya pa ako sa kanila nung una. Tapos nilapitan ko si DJ. Sabi ko 'Deej, cupcake, may ilalambing sana ako sa iyo?' So napaisip siya, akala niya siguro kung ano 'yon. Sabi ko, 'Baka naman pwede ko kayong makasama sa TikTok?' 'Naku Tito!' Biglang dumistansiyang konti. Sabi niya, 'Parang babaligtad yata ang sikmura ko.' Sabi ko, 'Kaya mo 'yan.' Sabi ko 'simple lang hindi naman 'yung complicated,'" kuwento ni Gardo.

"Tapos noong ipinakita ko, sabi niya, 'Tito, teka lang buwelo lang ako.' Tapos 'yun. Ang ganda rin nung ginawa nila kasi kakaiba," dagdag na kuwento ni Gardo.

Dahil sa nag-viral ang TikTok video kasama sina Kathyn at Daniel, aminado si Gardo na problema niya ngayon ang hiling ng mga tagahanga ng sikat na tambalan na sana ay masundan pa ito.

"Ang problema ko ngayon 'yung mga fan at supporter nila sobrang dami, tadtad, naghahanap ng kasunod. Hindi ko masabi naku pahirapan 'yung lambing na 'yan. Sabi ko nga priceless 'yung Tiktok na 'yon nina DJ," ani Gardo.

Pag-amin naman ni Karla Estrada, isa sa mga host ng "Magandang Buhay" at isa rin sa mga kaibigan ni Gardo, iba ang saya nang mapanood niya ang viral dance video ng panganay na anak.

"Na-happy ako kasi si Gardo, napakatagal ko ng kaibigan, 700 years na. So nakakatuwa lang. Sabi ko kay DJ, 'Anak, mag-enjoy ka sa shoot mo, lahat 'yan puro kaibigan ko noong araw pa. Sina Tito Dennis (Padilla), sina Tita Ruffa (Gutierrez) nila, ninang niya si Ruffa di ba? Si Tito Gardo. So nag-enjoy siya. 'Di niya gagawin yon kung hindi siya happy sa company," ani Karla.

Si Gardo ay isa sa mga bituin ng "The House Arrest of Us" na pinagbibidahan nina Kathryn at Daniel.

Sa video na inilabas sa Instagram ni Gardo noong Setyembre 30, ikinatuwa ng netizens ang paghataw niya kasama ang sikat na tambalan.

Buhos naman ang nakakatuwang komento at papuri sa swabe pero makulit na dance moves o "lolo" moves ni Daniel.

Sa isa pa niyang Instagram post, ibinahagi naman ni Gardo ang kanyang Tiktok dance video kasama pa rin sina Kathryn at Daniel at ang dalawa pa sa mga kasama nila sa "The House Arrest of Us" na sina Alora Sasam at Hyubs Azarcon.

Humataw ang mga bituin saliw pa rin ng awitin na pinasikat ni Derulo.