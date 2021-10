MAYNILA -- Isang hamon para sa tambalang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ang muling pagsabak sa paggawa ng telerserye.

Muling bibida ang magkasintahan sa seryeng “2G2BT” (2 Good 2 Be True) sa direksiyon ni Mae Cruz Alviar.

Sa "Inside News" ng Star Magic, ibinahagi ng dalawa ang kasiyahan sa muling pagbabalik sa telebisyon matapos ang apat na taon.

"After four years na wala kami sa TV, ito na magbabalik na kami at magte-taping na kami very soon," ani Padilla. "Siyempre para sa aming dalawa ay challenging din na gumawa ng panibagong kuwento sa dami ng aming nagawa. So one year in the making. Ano pa ba ang puwede naming gawin na something new for the people, para sa mga manonood kung ano pa ba ang puwede naming mai-offer."

"Last serye namin was 'La Luna Sangre' and 'yun medyo fantasy-action siya. Tapos sabi namin siguro 'yung fans lalo 'yung hinihiling nila is to see us na parang gumagawa ng light na feel but of course dapat nandiyan pa rin 'yung dapat may matutunan ka, nandiyan pa rin 'yung core ng mga character but something like just to give them a break and breather sa lahat ng mga nangyayari ngayon," dagdag ni Bernardo.

Sa kabila ng hamon sa paggawa ng serye ngayong pandemya, mas nananaig sa tambalan ang saya at pananabik na muling magtrabaho.

"Mas excitement ang nararamdaman ko ngayon dahil it's been a while and I'm very, very excited," ani Padilla.

"Extra challenging ang gumawa ng isang project sa sitwasyon natin kasi ang hirap gumalaw in this pandemic. So sana 'yon maging maayos ang lahat. Pero overall ay excited kami ni DJ. Parang kailangan lang naming bumuwelo. Parang nagsi-sink in lang siya sa amin unti-unti pero kapag nandoon na with the production and everyone, I think this is going to be a fun journey," ani Bernardo.

Sa ilalim ng RGE Drama ang “2G2BT,” kung saan makakasama ng sikat na tambalan sina Ronaldo Valdez, Gloria Diaz, at Irma Adlawan. Bahagi rin sina Gelli de Belen, Romnick Sarmenta, Cris Villanueva, at Smokey Manaloto.

Kasama rin sa cast sina Matt Evans, Jenny Miller, Yves Flores, Pamu Pamorada, Gillian Vicencio, Kristel Fulgar, Bianca de Vera, at Alyssa Muhlach.

