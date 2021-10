Humakot ng parangal ang ABS-CBN mula sa prestihihiyosong 2021 Asian Academy Creative Awards na nagbibigay pagkilala sa creative excellence mula sa mga bansa sa Asya Pasipiko.

Labing-isa (11) sa mga programa at personalidad ng ABS-CBN ang tinanghal na national winners. Tatlo sa mga nasabing parangal ang nasungkit ng iWantTFC’s original series na “He’s Into Her” kabilang ang Best Direction (Fiction) for director Chad Vidanes, Best Original Programme ng Streamer/OTT at Best Theme Song na “He’s Into Her” ng P-Pop group na BGYO.

Best Entertainment Program Host si Vice Ganda habang Best Music/Dance Programme ang “Everybody, Sing!" | “He’s Into Her” nasungkit naman ang Best Direction for Fiction, Best Original Programme at Best Theme Song | MMK naman ang national winner bilang Best Single Drama/Anthology Episode sa “Two Mothers”

Tinanghal namang Best Entertainment Program Host ang Unkabogable Phenomenal Star na si Vice Ganda habang naiuwi ng kauna-unahan at nag-iisang community singing game show na “Everybody, Sing!,” ang Best Music/Dance Programme.

Nakuha naman ng longest-running and most award-winning drama anthology sa Pilipinas na MMK o “Maalaala Mo Kaya” ang Best Single Drama/Anthology Episode sa “Two Mothers” na pinagbidahan nina Iza Calzado and Shamaine Buencamino.

National winners din ang tatlong Kapamilya stars na sina JM de Guzman as Best Actor sa “Init sa Magdamag,” habang Best Supporting Actor si Nonie Buencamino at Best Supporting Actress si Sylvia Sanchez para sa inspirational series na “Huwag Kang Mangamba.”

Kapamilya stars na national winners sa 2021 Asian Academy Creative Awards: JM de Guzman as Best Actor | Nonie Buencamino as Best Supporting Actor | Sylvia Sanchez as Best Supporting Actress

Tinanghal namang Best News Anchor ng morning talk show ng ANC na Headstart si Karen Davila samantalang pinarangalang Best Documentary Programme ang “Fedelina: A Stolen Life” na isang dokumentaryo patungkol sa isyu ng human trafficking.

Karen Davila as Best News Anchor of ANC's Headstart | Best Documentary Programme ang “Fedelina: A Stolen Life”

Ang tinanghal na national winners mula sa Pilipinas ang mga kinatawan ng bansa sa gaganaping regional awarding sa Singapore sa paparating na December 2 at 3, 2021.

Matatandaang si Arjo Atayde lamang ang nag-iisang Filipino national winner sa Asian Academy Creative Awards noong taong 2020 nang tinanghal siyang Best Actor in a Leading Role sa kanyang ginampanang karakter bilang ang barberong si Benjo sa iWant original socio-political series na “Bagman.”