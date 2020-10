'Nakaka-disappoint': Xyriel Manabat reacts to disrespectful comments on social media

MANILA – Xyriel Manabat is aware that she recently trended on social media -- and not because of reasons she considers flattering.

In an interview with Toni Gonzaga for “I Feel U,” Manabat said it was disappointing some netizens reacted over her Instagram photos as a young lady.

“Nung una po siyempre 'yung mga articles about nga sa dalaga na si Momay, dalaga na si Madame Anna. Nakakatuwa po kasi naaalala pa rin po nila 'yung mga roles na ginampanan ko po dati. Pero 'yun nga pong sa kung bakit talaga ako nag-viral, which is hindi po siya nakakatuwa or nakaka-proud na reason, it’s about sexual harassment and hindi po nakaka-flatter 'yun,” she said.

Admitting she felt disrespected by some comments, Manabat said: “Hindi lang po comments or captions ang ginagawa sa pictures ko. May mga nag-e-edit, may mga nagse-send sa groups. Bakit? Ano po 'yung kabastos-bastos doon? Ngayon lang po ba sila nakakita ng ganung klase ng structure ng katawan? May nanay din po sila. Paano po nila nasisikmura na ganunin ang menor de edad at babae. Kung mag-act sila parang wala silang mga nanay.”

The 16-year-old former child star also shared that she cried over the matter at first. However, she eventually got over it, thanks to her support system.

“Pero after ko naman ilabas ang nararamdaman ko, na-enlighten naman po ako. I know po na I have every right to make an act, a legal act kaya hindi na rin po ako na-down. I feel so empowered po because many people are supporting and protecting me from them,” she said.

Nonetheless, Manabat doesn’t consider this her greatest challenge as she transitions into a fine young lady.

“Hindi ko po ito mako-consider na pinakamabigat lalo na po kapag alam ko na sila naman ang may problema, hindi naman po ako. Hindi ko siya problema. Problema po nila. Ang gagawin ko lang po, aaksyunan,” she said.

When asked if she has a message to disrespectful netizens, Manabat channeled her character Madam Anna Manalastas and said: “Sa bawat mga masasamang salita na lumalabas sa bibig niyo, sa mga pananakit niyo sa ibang tao, nakakatulong ka ba sa lipunan? Sa panlalait mo, sa pambababa mo ng kapwa, nagiging masaya ka ba? Hindi ba’t binababa mo lang lalo ang sarili mo? Alam mo kung ako sa 'yo, magbago ka na. Kuha mo?”

She also has a message to people her age who are also victims of bashing and bullying online.

“Hangga’t alam mong nasa tama ka, kapag alam mong wala kang ginagawang mali, wala kang tinatapakang iba, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Tandaan mo, hindi ka dapat sinisisi dahil isa kang biktima. Huwag ka mag-alala, nandito ako, nandito kami. Kasama mo kami sa bawat laban mo,” she said.