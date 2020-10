Maymay Entrata, inilarawan ang kanyang 'prince charming'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Ibinahagi ni Maymay Entrata na ang pagkakaroon ng paninindigan ang isa sa mahalagang katangian ng isang "prince charming" para sa kanya.

"Kasi nakasanayan natin noong bata tayo na ang prince charming kapag hindi ka okay or mahihimatay ka eh nandiyan na to the rescue na siya at hahalikan ka na lang. Pero sa totoong buhay madi-describe ko ang prince charming na consistent," ani Maymay sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"Consistent at may paninindigan sa kung ano ang sinasabi niya or nararamdaman niya para sa iyo," dagdag ni Maymay.

Nang matanong kung naka-lockdown ang kanyang puso ngayon pagdating sa pag-ibig, sagot ni Maymay: "Ang puso ko ay kontento at masaya. Kasi hindi ibig sabihin na wala kang jowa ay hindi ka masaya."

Dagdag ni Maymay: "Kasi marami namang tao like kaibigan mo, pamilya mo (ang pwedeng paghugutan ng kasiyahan) at hindi lang sa jowa."

Ayon kay Maymay, marami pa siyang panahon para sa pag-ibig.

Nang matanong kung saan nanggaling ang maayos niyang pananaw pagdating sa pakikipagrelasyon o pag-ibig, sagot ni Maymay: "Sa experience po natin sa failures natin."

"May nagtanong nga po sa akin, kung may babalikan ako, ano ang babaguhin ko? Sabi ko walang babaguhin kasi hindi ka magiging sino ngayon at kung paano ka ngayon mag-isip bilang isang matured at better woman kung hindi dahil sa na-experience niyo po, masasakit na experience, mga pagsubok na akala mo walang solusyon," ani Maymay.

Matatandaang huling naugnay si Maymay sa kanyang love team partner na si Edward Barber.

Noong nakaraang linggo lang sa kanya ring naging pagbisita sa "Magandang Buhay" ay ibinahagi ni Edward ang muling pagsasama nila ni Maymay sa isang pelikula.

Huling pelikula nina Maymay at Edward ang "Fantastica" noong 2018. Sa telebisyon naman ay nagkasama ang dalawa sa seryeng "Hiwaga ng Kambat."

Nagsimula ang tambalan ng dalawa sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016. Kinilala ang tambalan nila bilang MayWard. Mula pa lang sa "PBB ay naging matindi na ang suporta ng kanilang mga tagahanga hanggang sa paggawa nila ng iba't ibang proyekto sa ABS-CBN.

Noong Abril sa gitna nang pandemya, naglabas ng pahayag ang tambalan tungkol sa estado ng kanilang relasyon.

Ayon sa kanila, bagamat masarap sa pakiramdam ang ideya ng isang romantic relationship ay nagkasundo sila na maging magkaibigan.

Maliban naman sa pagsasamahang pelikula nila ni Edward ay abala rin si Maymay sa iba pa niyang proyekto sa ABS-CBN tulad ng "ASAP" at "The Four Bad Boys and Me" ng iWant.