Kakai, 'di napigilang umiyak dahil sa kaibigang si Maymay

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Kakai Bautista ang maging emosyonal nitong Lunes sa "Magandang Buhay" sa pagbabahagi niya tungkol sa pagiging mabuting kaibigan ni Maymay Entrata.

Isa si Kakai sa mga itinuturing ni Maymay na nakakatandang kapatid sa showbiz.

Ayon kay Kakai, maliban sa pagiging mabuting tao ay matalino at matatag si Maymay pagdating sa pag-ibig.

"Love ko talaga 'yan si Maymay kahit hindi pa kami nagho-Hong Kong. Alam mo hindi ko siya napapanood sa 'PBB.' Pero sa unang pagkakataon na nakasama ko siya, sabi ko, 'itong batang ito ay mabait ito," ani Kakai na mas nakilala si Maymay, ang big winner ng "PBB: Lucky 7," nang magkatrabaho sila sa 2019 pelikulang "Hello, Love, Goodbye" na nag-shooting sa Hong Kong.

"Hindi ko nakitaan si Maymay na lumilipad na siya ng mataas at hindi ka na niya papansinin. Kasi nakita ko siya kung paano siya makipag-usap, makipag-deal sa tao, paano niya i-handle ang basher. ... Kasi siya, mabait siya, hindi siya lalaban, hindi siya tatalak. Kaya siguro ibinigay kami ni Lord sa isa't isa kasi may isang maldita na magtatanggol sa kanya at mayroon ding kalmado na magtatanggol sa akin. Happy talaga ako kasi love ko talaga ang bata na 'yan, walang showbiz, kasi mabait siya," ani Kakai.

Para naman kay Maymay, napakalaking tulong ang pagkakaroon ng mga kaibigan tulad ni Kakai.

"Dahil sila ang nagre-remind sa iyo to stay humble, na hindi magpadala, na kapag may blessing ka sa buhay mo ay huwag masyadong ma-overwhelm, pero gamitin ang blessing na yon para i-share sa mas nangangailangan," ani Maymay.

"Yan si Ate Kakai matulungin din 'yan kasi, napakabait din niyan. Inspirasyon ko sina Ate Maja (Salvador), si Ate Kakai kasi talagang marunong silang makisama at pantay-pantay lang ang pakikitungo nila sa kapwa, walang pili. Kaya maganda ang naidudulot nila sa akin lalo na sa industriya ng showbiz," dagdag ni Maymay.

Sa ngayon ay parehong abala sa kani-kanilang proyekto ang magkaibigan na sina Maymay at Kakai.

Bago magbalik-trabaho ay nauna nang kinumpirma ni Kakai ang paggaling niya sa COVID-19.

Samantala, parte naman si Maymay ng "ASAP" at "The Four Bad Boys and Me."

Nito lamang nakaraang linggo ay kinumpirma rin ng love team partner ni Maymay na si Edward na may bago silang pelikulang pagsasamahan.