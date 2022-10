'Tara G' cast, nakaranas ng kababalaghan sa Benguet

MAYNILA -- Hindi maipaliwanag na pangyayari ang naranasan ng ilan sa mga bituin ng inaabangang serye na "Tara G!" sa naging taping nila sa Benguet.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Martes, naibahagi ng isa sa mga bituin ng bagong youth-oriented show na si Anthony Jennings ang naging karanasan nila.

"Parang supernatural experience sa Benguet. Nagshu-shoot po kami sa isang bundok, mala-bundok na lugar. Sobrang foggy po that time, hindi po kami makapag-shoot so itinigil po ang taping. Tapos parang may nararamdaman kaming something. Tapos magbibihis po ako para sa next outfit ko nakita po ng wardrobe na parang may scratches po ako sa likod. Before nun may naramdaman lang po kami, ako na parang may tumapik sa likod ko, pero wala pong kumalmot sa likod ko. Tapos ayon nagtuloy-tuloy na po 'yon, parang sumama na po ang pakiramdam ng buong prod," kuwento ni Jennings.

"Kinailangan pong tawagin ang mga locals ng Benguet para mag-ritual po sila roon. 'Yung ginagawa po nila lagi na parang naglalaga ng manok na walang asin tapos ipapakain po sa amin. Then after ng ritual po promise, no joke, nawala po 'yung fog as in nalinis po. Tapos nakapag-shoot na po ulit," dagdag ni Jennings.

Maliban kay Jennings, bida sa "Tara G!" sina Vivoree, Daniela Stranner, Zach Castañeda, CJ Salonga, Kaori Oinuma at JC Alcantara sa ilalim ng direksyon ni Cathy Camarillo.

Magsisimulang ipalabas ang "Tara G!" ngayong Oktubre 7 sa iWant app.

