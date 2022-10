PANOORIN: Brenda Mage, muling sumabak sa Miss Q and A

MAYNILA -- Muling sumubak pero hindi pinalad ang komedyante at dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Brenda Mage sa pagsalang niya bilang "Resbeki" sa segment ng "It's Showtime" na Miss Q and A Kween of the Multibeks: The All-Starwarlahan.

Nitong Lunes, muling napasaya ni Brenda ang mga manonood sa naging paglaban niya kasama sina Angel Quioge at Manny Dionisia.

Ang mga "Resbeki" ay ang mga kalahok na tumatak sa mga nagdaang season ng Miss Q and A.

Ayon kay Mage o Bryan Tagarao sa totoong buhay, ang muling paglaban sa Miss Q and A ay regalo niya para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay na pangarap na makapunta sa "It's Showtime."

"'Yan ang isa sa pwede kong sabihin na panalo na ako kasi dream talaga ng mga kaibigan ko at ng mama ko, nandiyan ang mama ko at nandiyan ang jowa ko. Nandiyan sila para sumuporta sa akin," ani Brenda.

Sa huli, si Manny Dionisia ang itinanghal ang nagwagi sa kompetisyon at siyang pasok sa semi-finals ng Miss Q and A Kween of the Multibeks: The All-Starwarlahan.

Matatandaang nitong Sabado nang ipakilala muli si Brenda at iba pang mga "resbekis" na sasalang sa Miss Q and A Kween of the Multibeks: The All-Starwarlahan.

