MAYNILA -- Hiling ng aktres na si Maymay Entrata na matigil na ang bali-balitang nag-uugnay sa kanila ng aktor na si Donny Pangilinan.

Sa Instagram nitong Sabado, iginiit ni Entrata na walang namamagitan sa kanila ng aktor.

"Gusto kong magpasalamat sa bawat isa sa mga sumuporta sa 'kin since day one. Sa lahat ng MayDon fans, thank you pero gusto ko rin pong klaruhin na wala pong namamagitan saaming dalawa," ani Entrata.

"Sana ma-stop po ang pag-spread ng rumors about sa 'min. Maraming salamat po," dagdag ng aktres.

Matatandaang nito lamang Hunyo sa online show na "HotSpot" ay una nang itinanggi ni Entrata ang 'di umano'y relasyon nila ni Pangilinan, bidang aktor ng seryeng "He's Into Her."

Iginiit din ni Maymay sa nasabing programa ang isyung lumalabas o nagdi-date sila ng kanyang love team partner na si Edward Barber.

"Isa ito sa assumptions ng sa gayun ay ma-clear talaga. Hindi ako in a relationship kay Donny or kay Edward man," ani Entrata sa nasabing panayam.

"Siguro nagsimula 'yan kay Donny dahil kasama ko siya lagi sa iWant ASAP. At doon yata may mga clip na parang nami-misunderstood nila 'yung mga galawan namin, 'yung smile namin, na akala nila nagtitinginan. Hindi ko alam talaga. Jusko day! Pero, hindi po kami ni Donny. Wala po kahit sino sa showbiz, wala," dagdag ni Entrata.

Sa nasabi ring programa, inamin ni Entrata na may nagpapasaya sa kanya pero hindi ito taga-showbiz.



"Nabanggit ko na naman po ito sa isang magazine na may nagpapasaya sa akin. Opo. Hanggang doon na lang. Basta wala sa showbiz," ani Entrata.



