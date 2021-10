MAYNILA -- Ibinahagi ng batikang aktres na si Lotlot de Leon ang kanyang mensahe para sa kaarawan ng kanyang anak na si Janine Gutierrez.

Nitong Sabado, sa ika-32 kaarawan ni Janine, muling iginiit ni de Leon ang paghanga at pagmamahal sa kanyang panganay na anak.

"Namamangha ako sa 'yo anak... ang sipag mo! Talaga naman na kitang kita ko how hard working you are and push kung push matupad lang unti unti ang mga pangarap mo… Hindi din ako magsasawa na ulit ulitin kung gaano ako ka proud sa 'yo," ani de Leon na hiling lang ang kaligayahan at pagiging malakas ng anak.

"At the end of the day 'pag nagawa mo na lahat ng gusto mo ang importante pa din ay okay ka," ani de Leon.

"Kasi alam mo ba anak na lahat ng nararamdaman mo eh nararamdaman ko.. Kesyo masaya, naiinis, nalulungkot, nahihirapan, natatakot, kinakabahan, o anuman 'yun eh doble kong nararamdaman… parang magic! Eh ikaw kaya ang kaunaunahan na nagturo sa akin kung ano din ang ibig sabihin ng unconditional love... naging x 3 pa nung dumating mga kapatid mo.. Grabe kayo! Kaya I get you always," dagdag ni de Leon.



Bilin din ni de Leon sa anak na huwag itong makalimot na magdasal.

"Magpasalamat kay Papa God sa lahat ng gabay at blessings na binibigay Niya sa 'yo ha... P.S. Kaya ko pala pinili itong picture na ito eh bukod sa napakasimple at maganda eh magkamukha tayo dito!" dagdag ni de Leon.

Si Janine ay isa sa mga anak ni Lotot sa dati nitong asawa na si Ramon Christopher.

Kasalukluyang mapapanood si Janine Gutierrez sa teleserye ng ABS-CBN na "Marry Me Marry You," habang si Lotlot de Leon naman ay kasama sa serye ng HBO Go na "On the Job" ni direktor Erik Matti.

Related Videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC