Jordan Herrera, engaged na

Engaged na ang dating sexy actor na si Jordan Herrera sa kanyang long-time partner na si Michelle Lopez.

Sa Instagram nitong Oktubre 1, ibinahagi ni Jordan ang dalawang retrato kung saan kita ang ginawa niyang proposal na naging sorpresa niya para sa kaarawan mismo ng kanyang nobya.

Base sa check-in ng kanyang post, naganap ang engagement sa Irvine & Roberts Vineyards sa Oregon.

"I pulled off her birthday surprise and she said yes," ani Herrera na nagbahagi rin ng isang Bible verse.

Matatandaang, si Herrera ang unang kampeon ng boxing show "Pinoy Mano-Mano" ng ABS-CBN. Isa rin siya sa orihinal na miyembro ng grupong Power Boys.

Matapos gumawa ng proyekto sa ibang network, nagbalik sa ABS-CBN si Jordan noong 2009 bilang parte ng "Kambal sa Uma."

Noong 2019 lang ay naging parte rin si Herrera ng seryeng "Starla."



