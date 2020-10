PANOORIN: Angelica, Bela, Kim nagdiwang ng friendship anniversary sa Subic

MAYNILA - Nagbakasyon kamakailan sina Angelica Panganiban, Bela Padilla, at Kim Chiu sa Subic, Zambales para ipagdiwang ang ikatlong anibersyaryo ng kanilang pagkakaibigan.

Sa kaniyang YouTube vlog, ibinahagi ni Chiu ang ilang eksena sa "anniversary getaway" ng samahan nilang "AngBeKi."

Sa simula'y nang-gate-crash, o dumalo nang hindi iniimbita, ang tatlo sa isang birthday party na dinaluhan din ng aktres na si Cherry Pie Picache. Ganoon aniya ang nakagawian nilang gawin noong mga nakaraang taon.

"Gate-crasher kasi kami ng party... So, why not, hindi mag-gate-crash ulit ng birthday party?" ani Chiu sa video.

Nag-speedboat din ang tatlo papunta sa isang isla kung saan sila nag-swimming.

Bukod sa vlog, nag-post din ngayong Linggo sa Instagram sina Chiu at Panganiban ng retrato nilang magkakaibigan.

"Naging sapat ang buhay dahil sa inyo," sabi ni Panganiban sa caption ng post.

Nagsimula ang pagkakaibigan ng tatlo nang mang-gate-crash ng party noong 2017 sina Padilla at Chiu, na dinaluhan din ni Panganiban.

"Gatecrasher kami ni Bela. Galing kami sa isang birthday, tapos ayaw pa naming umuwi. Pumunta kami doon sa birthday ni direk Andoy Ranay na nandoon si Angelica. Ang saya-saya. Nagtawanan na lang kami hanggang sa lagi na lang kami lumalabas," kuwento ni Chiu.