Aktor na si Jake Ejercito kasama ang anak na si Ellie. Instagram: @unoemilio

MAYNILA — Ibinahagi ng aktor na si Jake Ejercito ang nakakatuwa nilang pag-uusap ng kaniyang anak na si Ellie kaugnay sa paghingi niya ng autograph ni Olympic gold medalist Hidilyn Diaz.

Sa Twitter, ibinahagi ng "Marry Me, Marry You" star noong gabi ng Sabado ang mga screenshot ng pag-uusap nila ni Ellie.

Makikitang ikinuwento ni Ellie kay Ejercito na kikitain niya si Diaz kasama ang inang si Andi Eigenmann at fiancé nitong si Philmar Alipayo.

Matapos iyon ay nagbilin si Ejercito kay Ellie na ihingi siya ng autograph kay Diaz.

Tinanong pa ni Ellie kung bakit nanghingi ang kaniyang ama ng autograph at sumagot si Ejercito: "Because she's the country's only gold medalist."

Kalauna'y nag-send si Ellie kay Ejercito ng retrato niya kasama si Diaz.

Pero nang tanungin ni Ejercito kung nahingi ba siya ng anak ng autograph, deretso itong sumagot ng "No."

