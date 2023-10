Maricel Soriano may komento sa mga fans na nais magpasampal sa kanya

Maricel Soriano. Photo from Dreamscape Entertainment.

MAYNILA — May komento ang beteranong aktres na si Maricel Soriano sa mga fans na nais magpasampal sa kanya.

"Nako, sabi ko, huwag. Masisira ang mukha niyo, sabi kong ganoon," biro ng aktres.

Paliwanag ni Soriano, iba ang danas kung sampal sa pag-arte ang mararanasan dahil dala niya ang emosyon ng kanyang karakter.

"Kasi, ano, siguro kung comedy madadalian ako, ‘yung hindi masakit. Eh ganito ‘pag drama hindi ko magawa ‘yung i-control kasi ‘yung galit ko, lahat nandoon," saad ni Soriano.

"Siyempre, nanay ka, dalawang anak mo tinuhog," biro pa niya tungkol sa kanyang karakter sa "Linlang."

Kinikilala naman ni Soriano na isa itong paraan ng mga fans ng kanilang respeto sa kanya.

Paliwanag naman ni Ruby Ruiz na dama sa set ang dedikasyon ni Soriano sa pag-arte at tagos ang emosyon sa mga naturang eksena.

"Nung nakatrabaho ko ‘yung The Maricel Soriano, naririnig ko nga ‘yung sampal-sampal but after working with her, ‘yung unang eksena pa lang na nakaeksena naming siyang lahat … kasi nga diba sensationalized ‘yung sampal but people should really see na siya sobrang totoo ang binibigay niyang emosyon at napakahusay ng pag-arte, almost ‘di nga umaarte parang hindi umaarte," aniya.

"So, ang consequence halimbawa kung ang emosyon, galit ‘yun ay kinakailangan ngang sampalin, nadadala lang ‘yung sampal. To date, she’s one of the most napakahusay na artista, walang kupas."

