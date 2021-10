Idinaan ng brodkaster na si Bernadette Sembrano sa social media ang kaniyang saloobin sa pag-alis ni Kim Atienza sa ABS-CBN at sa pagiging tunay na “Kapamilya.”

Sa isang post, inamin ni Sembrano na mami-miss niya si Kuya Kim lalo na sa TV Patrol kung saan araw-araw silang nagkakasama.

Ipinaliwanag din niya kung bakit proud siyang matawag na “Kapamilya” sa kabila ng mga problemang kinakaharap ng network ngayon.

Inihalintulad niya sa totoong komposisyon ng pamilya ang pagiging bahagi ng ABS-CBN kung saan sinabi nitong dalangin nila ang tagumpay ng mga umaalis.

“Sa pamilya, kapag umalis si tatay, si ate, ang mga kuya hindi naman nawawala ang pagiging pamilya. May nalulungkot, may nahihirapan, may mangungulila, may sasalo sa naiwang responsibilidad. Pero bukal ang panalangin na sana’y magtagumpay ang kapamilyang umaalis,” saad ng mamamahayag.

Ito aniya ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki niyang siya ay Kapamilya dahil ito umano ang tunay na karakter ng pamilyang Pilipino.

“Kapamilya pa rin ang 11,000 na napilitang umalis. Kapamilya pa rin ang mga pinipiling umalis,” dagdag ni Sembrano.

Nagpasalamat din ito sa lahat ng mga nananatiling nakasuporta sa ABS-CBN sa kabila ng kawalan ng prangkisa nito.

“I know kahit Mahirap mapanood ngayon - I know our kapamilya viewers will remain- and we will continue to do our best for you. #labanlang,” saad nito.

Nagpaalam si Atienza nitong Biyernes matapos ang 17 taon sa network kasabay ng pasasalamat sa mga tumangkilik sa "Kaunting Kaalaman" segment ng TV Patrol, "It's Showtime" at "Matanglawin".