Maymay Entrata at Edward Barber, sasabak sa bagong pelikula

MAYNILA -- Magsasama muli sa isang bagong proyekto ang tambalan nina Maymay Entrata at Edward Barber.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ibinahagi ni Edward na isang bagong pelikula ang gagawin nila ni Maymay.

Ayon kay Edward, excited na siya sa kanilang muling pagtatrabaho.

"Ang nilu-look forward ko ay maging masaya ulit sa trabaho. Kasi may mga time talaga na habang nagtatrabaho ka hindi ka naman nag-e-enjoy, hindi naman masaya, pinipilit mong nguiti or tumawa. Pero ito, binasa ko na 'yung script, pinost ko sa IG Stories ko 'yung draft six. Masaya talaga 'yung movie. Tapos hindi 'yung sobrang bigat. So I'm looking forward to just having fun which is isa sa mga bagay na parang hindi ko ginawa nung ma last projects," dagdag ni Edward.

Matatandaang huling pelikula nina Maymay at Edward ang "Fantastica" noong 2018. Sa telebisyon naman ay nagkasama ang dalawa sa seryeng "Hiwaga ng Kambat."

Nagsimula ang tambalan ng dalawa sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016.

Kinilala ang tambalan nila bilang MayWard. Mula pa lang sa "PBB ay naging matindi na ang suporta ng kanilang mga tagahanga hanggang sa paggawa nila ng iba't ibang proyekto sa ABS-CBN.

Noong Abril sa gitna nang pandemya, naglabas ng pahayag ang tambalan tungkol sa estado ng kanilang relasyon.

Ayon sa kanila, bagamat masarap sa pakiramdam ang ideya ng isang romantic relationship ay nagkasundo sila na maging magkaibigan.



Sa "Magandang Buhay," matapos kumpirmahin ang muling pagsasama nila ni Maymay ay naging emosyonal si Edward sa pagpapasalamat sa lahat ng mga tagahanga ng kanilang tambalan.

"Ang daming nagsabi sa start ng quarantine, na 'yung quarantine ay parang "PBB." Nakakulong kayo tapos nandoon lahat ng emotions. At masasabi ko na kahit ganoon, kahit matindi ang pinagdadaanan nating lahat ay nandoon pa rin sila. Hindi ako makapaniwala na, the level that they were giving us before of support is not just the same, it's even higher. Hindi ko ma-explain. Parang baliw talaga kayo because until now you are still giving us that support," ani Edward.

"A lot has been said sa social media, a lot of stuff has been lied about, false statements and through it all, I look sa may Instagram, sa direct messages, minsan toxic 'yon, pero I read them and I read some messages, they say, 'We still trust you Edward. We still support you, We still love you.' At hindi ko masabi, hindi nila alam, hindi ko masabi sa kahit anong interview, hindi ko maipakita sa isang movie. They will never know the impact that that positivity has in my life. Now in the future or in the past, they will never know. But all I can say now is maraming-maraming salamat. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo," dagdag ni Edward.

Nagpasalamat din si Edward sa ABS-CBN at Star Magic.

"Sa buong ABS-CBN at Star Magic family, I can say dito lang talaga ako. I'm happy here. Thank you, ABS-CBN," ani Edward.