Angelica Panganiban, ibinahagi ang hamon sa paggawa ng 'Walang Hanggang Paalam'

MANILA -- Ibinahagi ng aktres na si Angelica Panganiban ang hamon sa paggawa ng pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Walang Hanggang Paalam."

Sa ginanap na "Walang Hanggang Kamustahan" sa Facebook, inamin ni Angelica ang isang hamon sa muling pagsabak sa pag-arte pagkalipas ng ilang buwang pagpapahinga dahil na rin sa pandemya.

Sa serye kasama rin ni Angelica sina Arci Muñoz, Paulo Avelino at Zanjoe Marudo.

Nakasama na ni Angelica si Zanjoe sa seryeng "Playhouse" at nakasama naman niya sa pelikulang "The Unmarried Wife" si Paulo noong 2016.

"Si Z, siya 'yung huling nakatrabaho sa 'Playhouse.' Mas madali kay Z. Pero mahirap din in a way kasi medyo light drama 'yung ginawa namin. Parang pa-comedy 'yung huli naming project. Then with Paulo nakasama ko siya sa 'The Unmarried Wife.' Noong nakasama ko siya rito, parang timplahan. Medyo mas matagal talaga. Imagine for four months, five months, patay 'yung utak mo, hindi ka nagme-memorize ng lines, hindi ka umaarte. Then bigla on the spot kailangan niyo (mag-click, magkaroon ng chemistry) na parang malalim na 'yung pinagsamahan niyong dalawa," ani Angelica.

Dagdag naman ni Paulo: "Si Angge naman, alam naman ng lahat na mahusay siyang aktres. Siguro kung may nag-adjust man ay ako. Katulad nang sinabi ni Angge, walang oras para magka-workshop or magka-bonding for the roles na gagawin namin kasi mag-ex tapos may anak. So, parang minadali talaga namin lahat parang on the spot, pagdating namin ng set doon na namin winork on."

Sa "Walang Hanggang Paalam," ginagampanan ni Angelica at Paulo ang mga karakter nina Celine at Emman, dating magkasintahan na pinaglalapit muli ng tadhana nang ma-kidnap ang kanilang anak na si Robbie.

Samantala, si Zanjoe naman si Anton, ang lalaking papakasalan ni Celine.



Para kay Marudo, hanga siya sa galing at ganda ng bagong serye ng ABS-CBN.

Nito lamang Lunes nagsimula ang "Walang Hanggang Paalam" sa direksiyon nina Emmanuel Palo at Darnel Villaflor.

Tampok din sa serye sina JC Santos, Tonton Gutierrez, Lotlot de Leon, Ronnie Lazaro, McCoy de Leon, Mary Joy Apostol, Sherry Lara, Victor Silayan, Javi Benitez, at Cherry Pie Picache.

Ipinapalabas ang "Walang Hanggang Paalam" mula Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWantTFC.

Narito ang unang episode ng "Walang Hanggang Paalam."

