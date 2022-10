1MX London performers nag-busking sa Leicester Square London

LONDON – Isang namumukod-tanging live performance ang matutunghayan sa bukas, Sabado sa 1MX London na ikinasa ng The Filipino Channel ang kauna-unahang event ng Kapamilya mula magsimula ang pandemya.

Ito rin ang kauna-unahang music festival ng The Filipino Channel sa Europa kaya naman excited na ang mga Pinoy para dito.

Pero bago sumabak sa non-stop kantahan, bumisita sina Bamboo, KZ Tandingan, Darren Espanto, Ez Mil, Jon Guelas, Jeremy G, Sab, Angela Ken, kasama ang TFC bosses sa Philippine Embassy sa UK.

“We are coming back from a pandemic, showcasing our culture, which music is a big part of, as well,” sabi ni Bamboo.

“It’s KZ, I'm already here in London. I just want to invite you to join us sa October 1 para sa 1MX London.Sabayan nyo po kami, magkantahan po tayo, magsayawan. Its an all day event, magkantahan tayo, sayawan, see you there,” paanyaya ni KZ Tandingan.

Kahit nag-perform na ang iba sa London, tila turista pa rin sila sa muling pagbisita rito.

“I”m very excited kasi ang tagal din bago kami nakagawa ng kapamilya show here in the UK,” sabi ni Darren Espanto.

Kilala naman ang London na siyudad para sa busking o ang pagkanta o pagtugtog ng instrumento kapalit ng boluntaryong donasyon. Ang British Pinay na si Clarissa Mae ay naging UK’s busker of the year noong 2016.

Sa matataong sulok sa London nagsilbing musical treat ang kanyang boses. Naki-jamming din ang former X-factor UK contestant na si Jon Guelas at kinanta ang There’s nothing holdin’ Me Backni Shawn Mendes.

Ang dating The Voice Teens Philippines finalist na si Jeremy G, kinanta naman ang Perfect ni Ed Sheeran. Ang Filipino singer-writer ng Star Music na si Sab ay bumirit ng Somewhere Only We Know ni Keane.

At nag-duet din ang singer at viral TikToker na si Angela Ken at si Jeremy G sa kantang Shallow. Maliban kay Clarissa Mae, magpapakitang-gilas din sa entablado ang ilang UK based artists para sa 1 MX London 2022.

Mapapanuod ang music festival ngayong October 1 sa Apps Court Farm, Walton-on-Thames.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.