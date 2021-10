Lovi Poe, gustong sumabak sa action series

Gustong sumabak ni Lovi Poe sa action series ngayong isa na siyang certified Kapamilya na kanyang inihayag sa #JustLovi virtual global mediacon. Si Lovi ay anak ni FPJ o "the King of Philippine movies.”

I haven’t done an action series…Of course happy ako na I’ve been doing drama. I’ve done romantic comedies somehow but, isang hindi ko pa nagagawang genre is action so ‘yan ang gusto kong gawin,” sabi ni Lovi.

Kapamilya actress Lovi Poe sa #JustLovi global mediacon noong September 16, 2021

Handa na rin ang aktres na magtrabaho para sa Kapamilya shows:

At payo ni Lovi sa publiko nang siya ay tanungin tungkol sa isyu ng pagdedesisyon kung kailangan ng umalis sa isang sitwasyon o 'taking the next chapter in someone’s life,’ na magtiwala sa mga taong nagbigay rin ng kanilang tiwala sa iyo.

“...Yes of course it’s important to weigh things out, and all but I guess, it’s also important to know and believe in yourself and believe in the people who give you their full trust…and just you know, just go for it. Jump and fly,” pahayag ni Lovi.

Ayon pa sa aktres, sa panahon ngayon na tutok ang publiko sa social media, mahalaga na huwag ikumpara ang sarili sa iba at patuloy na pagyamanin ang mga sariling kakayahan.

“I think it’s very important to focus on your lane, and never compare yourself to others. I think that’s one important trait kasi, when you’re busy watering your own garden…you just won’t end up comparing yourself because you’re busy growing and making yourself grow. And I think, it’s also important to always take the extra mile,” sabi ni Lovi.

Si Lovi Poe sa kanyang contract signing ceremony kasama ang heads ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment at ang kanyang talent manager na si Leo Dominguez

Nakatakdang gawin ni Lovi ang Filipino adaptation ng hit na K-Drama “Flower of Evil” kung saan makatatambal niya si Kapamilya star Piolo Pascual.

“…sobrang pasasalamat ko na the first project that I’m doing is of course with Mr. Piolo Pascual and then, there’s so much more to come…,” excited na pahayag ni Lovi.

Kapamilya star Piolo Pascual sa kanyang contract signing last September 16, 2021

Nasa Los Angeles ngayon si Lovi para sa Holywood movie na kanyang gagawin na pinamagatang “The Chelsea Cowboy.”