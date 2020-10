Nakakatuwang video ni Daniel Padilla at Kathryn Bernardo, viral na

MAYNILA -- Viral ngayon ang paghataw ni Daniel Padilla kasama ang kanyang nobya na si Kathryn Bernardo.

Kasama rin nila sa pagsayaw ng "Savage Love" ni Jason Derulo na sikat na sinasayaw sa TikTok ay ang aktor na si Gardo Verzosa.

Si Gardo ay isa sa mga bituin ng "The House Arrest of Us" na pinagbibidahan nina Kathryn at Daniel.

Sa video na inilabas sa Instagram ni Gardo nitong Miyerkoles, Setyembre 30, ikinatuwa ng netizens ang paghataw niya kasama ang sikat na tambalan.

Buhos naman ang nakakatuwang komento at papuri sa swabe pero makulit na dance moves ni Daniel.

Sa isa pa niyang Instagram post, ibinahagi naman ni Gardo ang kanyang Tiktok dance video kasama pa rin sina Kathryn at Daniel at ang dalawa pa sa mga kasama nila sa "The House Arrest of Us" na sina Alora Sasam at Hyubs Azarcon.

Humataw ang mga bituin saliw pa rin ng awitin na pinasikat ni Derulo.



Sa ngayon ay abala sina Daniel at Kathryn sa "The House Arrest of Us," isang romantic-family digital movie series na hinati sa 13 parts.

Nitong Martes ng gabi sa "TV Patrol," inanunsiyo mismo nina Kathryn at Daniel ang tungkol sa "The House Arrest of Us."

"We're getting married... sa pinakabagong handog sa ating lahat ng Star Cinema sa digital movie series na 'The House Arrest of Us,'" anila.

Paglilinaw naman ni Kathryn, walang kinalaman ang pelikula nila na "The Hows of Us" dito sa digital movie series.

"It's not a sequel, basically hindi siya connected... It's a family series, nandu'n din 'yung romance, halo-halo siya pero it’s not related," aniya.

Maliban kay Gardo, Alora at Hyubs, kasama rin sa cast sina Ruffa Gutierrez, Herbert Bautista, Dennis Padilla at iba pa.

"Kaya namin ginawa ito, dahil gusto naming bigyan ng kasiyahan ang mga tao. Sa panahon ngayon na maraming binibigay na pagsubok at problema, gusto natin magbigay ng ngiti," dagdag naman ni Daniel.

Mapapanood ang "The House Arrest of Us" simula Oktubre 24 sa KTX, at Oktubre 25 sa iWant-TFC.