Joshua Garcia reveals top 3 wishes as he turns 22

MANILA – Joshua Garcia is turning 22 soon but he has no plans of celebrating it in any grand manner.

Speaking with Erich Gonzales, Garcia revealed that he is not the type who celebrates birthdays growing up and he does not see that changing this year.

“Nakalakihan ko nang hindi nagse-celebrate ng birthday. Last akong nag-celebrate, sa Jollibee, pa-party ng fans ko. Pero 'yung ako 'yung maghahanda na party ko, 'yun ang hindi ko kaya,” he said.

One thing is for sure: Garcia will celebrate is with his family.

When asked what is his birthday wish, Garcia listed the top three things he wants to happen.

“Una siyempre maging okay na lahat para makabalik na sa trabaho tayong lahat. Pangalawa is sana maging healthy 'yung family ko hanggang sa matapos ang lahat ng ito. And ma-achieve ko ang goals ko,” he said.

“Marami akong goals. Makatapos nang pag-aaral, makapagtayo ng sariling business. Sa showbiz, ang goal ko is to leave a mark in everything I do. Sa lahat ng ginagawa ko, kahit isang scene lang, mag-leave ng mark,” he added.

Garcia also shared that he does not regret a single thing that happened to him in the last 22 years.

“Wala. Kasi feeling ko part siya ng buhay ko. Lahat ng mga pinagdaanan ko, part siya ng journey ko kung ano ang pupuntahan ko,” he said.

The actor, however, disclosed that he has a lot of realizations, especially during this whole quarantine period.

“Puro para sa sarili ko. For example, 'yung sa vlog. Na-realize ko na dapat matagal ko na siyang ginawa kasi ang daming nangyaring magagandang events sa buhay ko simula nung nag-artista ako na sana na-share ko sa mga tao,” he said.

“Nung nag-pandemic, na-realize ko 'yung mga maliliit na bagay na importante. 'Yung simpleng pagbabasa lang ng libro na before hindi ko ginagawa. More on myself lang talaga,” he added.

Garcia said he also learned to value his time more and to not take anything for granted.

“Na-realize kong magpahalaga sa oras ko kasi before ang bilis ng mga nangyayari. Project ng project ang ginagawa ko. Hindi ko namamalayan 'yung nasa paligid ko, nawawalan ako ng time sa family ko, para sa sarili ko mismo. Hindi na ako nagpe-pay attention masyado sa buhay ko, dirediretso lang ako,” he said.

Garcia will mark his birthday on October 7.