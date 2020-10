Indie band Munimuni announces hiatus

MANILA -- Pinoy indie folk band Munimuni, composed of Adj Jiao, Owen Castro, Jolo Ferrer, Josh Tumaliuan and TJ de Ocampo is taking a break for now.

The band, known for its signature "makata pop" sound, made the announcement on Wednesday on Facebook.

“Alam naman nating lahat na medyo mahirap ang panahon ngayon. Maraming problema, maraming nakakalungkot, at the same time, maraming pangangailangan. Kaya sa panahong ito, gusto sana naming ipaalam sa inyo na magpapahinga muna kami. Hiatus, ika nga nila,” the band wrote.

The group also took the chance to thank all those who supported them.

“Gusto rin namin magpasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa 'min kahit sa panahong ito. Sa mga oras na sobrang dilim, 'yung suporta niyo ang nagiging liwanag sa amin. Salamat sa pag-asa na binibigay ninyo sa bawat isa sa amin. Mami-miss namin kayo,” the group said.

Munimuni is behind the songs “Bawat Piyesa,” “Sa Hindi Pag-Alala,” “Marilag” at “Sa’yo.” They released their album "Kuluyan Natin" last year.