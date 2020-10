Amy Perez, isa na ring certified plantita

MAYNILA -- Isa ang host na si Amy Perez sa mga personalidad na nahihilig sa pag-aalaga ng mga halaman o tinatawag na "plantita."

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, ibinahagi ni Amy na nagsimula ang pagbibigay niya ng oras para sa pag-aalaga ng mga halaman nitong quarantine dala ng pandemya.

Nagsimula ang kanyang kuwentong plantita nang paghati-hatian nila ang mga halaman ng isa nilang kapitbahay na nangibang bansa na.

"Isa sa mga halaman na 'yun ay 'yung snake plant na alam nating pinakamadaling alagaan. Kasi 'yan daw talagang snake plant kahit talikuran mo ng dalawang linggo, meaning hindi mo diligan, 'di paarawan, okay lang kahit dedmahin mo, pagbinalikan mo, friends pa rin kayo," ani Amy.

"Nade-dead on arrival din siya kapag nao-overwater. So ang tip ko na mabibigay sa mga gustong maging plantita, kapag diniligan niyo siya, ilalabas niyo siya sa garahe niyo o kaya sa bintana. Kapag nilagyan niyo siya ng tubig ay iwanan niyo muna siya roon ng isang buong araw at the next day niyo na ibalik sa loob ng inyong bahay para hindi naru-root rot," diretsahang payo ni Amy.

Ayon kay Amy, malaki ang tulong na nagagawa ng paghahalaman sa mental health ng isang tao.

"Kasi talagang nakakatanggal siya ng stress. Alam mo 'yung umupo ka lang doon, magkape ka o magtiyaa ka, 'yun ang isa sa pinakamurang klase ng 'me time' mga momshie na pwede niyong gawin," ani Amy.

"Magkape lang tapos tignan niyo 'yung mga halaman niyo, kausapin niyo, patugtugan niyo ng music ay nakaka-relax," dagdag ni Amy.

Ayon kay Amy, mayroon siyang koleksiyon ng snake plant.

Sa kanyang social media accounts ay makikita ang mga larawan ng iba't ibang halaman ni Amy tulad na lamang ng philodendron birkin, fortune plant at yucca.

Sa ngayon ay abala si Amy bilang isa sa mga host ng "It's Showtime" na mapapanood naman sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWantTFC.