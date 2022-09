TINGNAN: Bamboo, KZ Tandingan, Darren Espanto at 1MX performers, bumisita sa PH Embassy London

LONDON – Excited na ang 1MX London headline performers na sina Bamboo, KZ Tandingan, Darren Espanto, EZ Mil, Jon Guelas, Jeremy G, Sab at Angela Ken para sa kanilang gig sa 1MX London 2022 sa Sabado, October 1 na gaganapin sa sa Apps Court Farm, Surrey.

Sa kanilang first full day sa London noong Huwebes, binisita nila ang Philippine Embassy para sa isang courtesy call kay Chargé d'affaires Rhenita Rodriguez at mga opisyales ng embahada.

Pinangunahan ito ni ABS-CBN Global Chief Operating Officer Aldrin Cerrado at Joseph Arnie Garcia, Managing Director for Europe Middle East and Africa.

Photos: Thirdy Ado

