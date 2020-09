Ruffa Gutierrez, excited na para sa 'The House Arrest of Us'

MAYNILA -- Ibinahagi ni Ruffa Gutierrez ang saya sa pagiging parte ng "The House Arrest of Us," isang romantic-family digital movie series na hinati sa 13 parts na pagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padila.

Nitong Martes ng gabi sa Instagram, ibinahagi ni Ruffa sa kanyang mga tagahanga ang kanyang retrato kasama ang sikat na tambalan.

"And they’re back!!!" ito ang bungad ni Ruffa sa kanyang caption.

"Finally I can share the super exciting news that I’m doing a digi-movie series with box office superstars Kathryn Bernardo and Daniel Padilla called #TheHouseArrestOfUs which premieres on October 24 on KTX.ph and October 25 on iWant TFC. ABANGAN!!!" dagdag ni Ruffa.

Gumamit din ang aktres ng mga hashtags na #Kathniel at #Grateful. Si Ruffa ay isa sa mga ninang ni Daniel.

Sa naunang post ni Ruffa ay ibinahagi niya ang excitement sa kanyang bagong proyekto.

"Can’t wait to share with you what I’ve been working on but for now say hellooo to my new furry friend, Summer. #GuessWhosPuppy," ani Ruffa sa caption.

Matatandaang bago ang "The House Arrest of Us" ay isa si Ruffa sa mga bida ng seryeng "Love Thy Woman" na nagtapos nito lamang Setyembre 11.

Nitong Martes ng gabi sa "TV Patrol," inanunsiyo mismo nina Kathryn at Daniel ang tungkol sa "The House Arrest of Us."

"We're getting married... sa pinakabagong handog sa ating lahat ng Star Cinema sa digital movie series na 'The House Arrest of Us,'" anila.

Paglilinaw naman ni Kathryn, walang kinalaman ang pelikula nila na "The Hows of Us" dito sa digital movie series.

"It's not a sequel, basically hindi siya connected... It's a family series, nandu'n din 'yung romance, halo-halo siya pero it’s not related," aniya.

Maliban kay Ruffa, kasama din sa cast sina Gardo Verzosa, Herbert Bautista, at iba pa.

"Kaya namin ginawa ito, dahil gusto naming bigyan ng kasiyahan ang mga tao. Sa panahon ngayon na maraming binibigay na pagsubok at problema, gusto natin magbigay ng ngiti," dagdag naman ni Daniel.

Mapapanood ang "The House Arrest of Us" simula Oktubre 24 sa KTX, at Oktubre 25 sa iWant-TFC.